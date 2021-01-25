Джо Байден определился с друзьями и врагами

Администрация Джо Байдена стала первой в постсоветской истории, даже не провозгласившей попытку улучшения или «перезагрузки» отношений с Россией. Более того, в Вашингтоне эти отношения открыто называют враждебными. Ситуация вокруг Алексея Навального уже привела к острым взаимным выпадам и повышает градус противостояния. На этом фоне после метаний администрации Дональда Трампа Вашингтон взял четкий курс на максимальное сближение с традиционными союзниками США.

«Продление этого договора тем более необходимо в условиях, когда отношения с Россией враждебные, как сейчас»,— этой фразой пресс-секретарь Белого дома и любимица российских СМИ Дженнифер Псаки охарактеризовала актуальность продления договора СНВ-3 на первом брифинге с журналистами. «В то время как мы работаем с Россией для продвижения американских интересов, мы также трудимся над тем, чтобы привести Россию к ответственности за ее безрассудные и враждебные поступки»,— продолжила госпожа Псаки, отметив, что президент Байден уже запросил у разведки полную сводку по недавнему взлому американских компьютерных сетей через программное обеспечение компании SolarWinds, по «вмешательству России в выборы 2020 года», по «использованию химического оружия для отравления лидера оппозиции Алексея Навального» и по предполагаемым наградам за головы американских солдат в Афганистане.

Что характерно, запроса на улучшение отношений, кажется, нет и в американском обществе. Американские СМИ и экспертное сообщество практически едины в оценках: никакой «перезагрузки» в отношениях с Россией не требуется и не предвидится. «"Перезагрузка" в Вашингтоне стала ругательным словом в отношении российской политики»,— указывает в статье на сайте CNN Нейтан Ходж, бывший руководитель бюро канала и газеты Wall Street Journal в Москве. «Администрация Байдена в итоге должна разработать политику сдерживания»,— пишет в журнале Foreign Policy бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Крамер.

Один из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси называет штурм вашингтонского Капитолия «подарком Путину», а 52% американцев считают Россию «критической военной угрозой» («важной угрозой» при этом считают 39%), и Москва, по данным опроса Gallup 2019 года, становится главным противником Вашингтона в современном мире.

Практически молниеносно стратегия на противостояние с Россией — в том числе идеологическое, ценностное — получила свое реальное выражение в поддержке российского оппозиционного политика Алексея Навального. «Навальный — голос многих миллионов россиян, и их голос должен быть услышан»,— заявлял еще на прошлой неделе во время утверждения Сенатом кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен.

«Господин Навальный должен быть немедленно освобожден, а организаторы возмутительной атаки на его жизнь должны понести ответственность. Атаки Кремля против господина Навального не просто нарушение прав человека, но и оскорбление русских людей, которые хотят быть услышанными»,— написал после задержания политика советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

После прошедших в выходные протестов в Москве и разгона манифестантов Госдепартамент также поспешил осудить действия российских властей. «США решительно осуждают сегодняшнее использование жесткой тактики против мирных протестующих и журналистов в России. Мы призываем Россию отпустить всех, кто был задержан за реализацию своих прав, в том числе Алексея Навального, и тщательно изучить обстоятельства его отравления»,— говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, опубликованном в субботу, 23 января. «Российские власти арестовывают мирных протестующих и журналистов — похоже, это подготовленная кампания по подавлению свободы слова и собраний. Это в логике ограничений последних лет, когда принимались ограничительные меры против гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции»,— заявила пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.

Впрочем, Россия в долгу не осталась. МИД РФ раскритиковал посольство США за сообщения, которые российское внешнеполитическое ведомство сочло поддержкой протестных акций. «Посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах. По сути, речь идет о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних»,— заявили на Смоленской площади.

Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что американских дипломатов вызовут для дачи объяснений по поводу публикации «карты протестов в России».

«Можно представить, что началось, если Посольство России в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например, в Капитолии. Подобное ориентирование на местности закончилось бы глобальной истерией американских политиков, включая русофобские лозунги, угрозы введения санкций и высылки российских дипломатов»,— написала она в Facebook.

Напомним, посольство США на своем сайте на английском языке опубликовало предостережение для собственных граждан, призвав их не приходить на протестные акции. В предостережении содержится информация о времени и месте проведения манифестаций в 12 российских городах. Строка по Москве, например, содержит информацию, что сбор запланирован на 14:00 по местному времени на Пушкинской площади и манифестанты планируют двинуться в сторону Кремля.

«Источники в СМИ указывают, что на субботу, 23 января, в России планируются демонстрации в поддержку оппозиционного активиста. С большой долей вероятности эти акции согласованы не будут. Учитывая значительное полицейское присутствие и вероятное рассредоточение демонстрантов в другие районы городов, гражданам США следует избегать этих демонстраций и всех связанных с ними мероприятий»,— указывает посольство.

Впрочем, американские собеседники “Ъ” указывают на то, что подобные предостережения — распространенная практика: например, в декабре 2020 года посольство США в Турции рассказывало о демонстрациях около консульства США в Стамбуле. В день манифестаций в России также было выпущено аналогичное сообщение о протестах в Амстердаме. За несколько дней до этого — о демонстрациях в Праге. Место и время проведения акций там тоже обозначено.

Пока между Россией и США продолжался обмен ударами, президент Джо Байден активно занялся налаживанием традиционных отношений с союзниками, позвонив премьер-министру Канады Джастину Трюдо и президенту Мексики Лопесу Обрадору.

Господин Трюдо выразил сожаление в связи с запретом строительства нефтепровода Keystone XL — решения, обещанного и в итоге принятого Джо Байденом,— однако выразил уверенность, что теперь отношения двух стран станут только лучше. «С США не всегда будет идеальная совместимость по всем вопросам. Так будет при любом президенте, но сейчас ситуация такова, что мы гораздо более едины в ценностях и целях. С удовольствием жду возможности поработать с президентом Байденом»,— сказал канадский премьер.

Мексиканский президент также был полон оптимизма, заявив, что разговор был дружелюбным и уважительным, хотя всего лишь несколько дней назад господин Обрадор обвинил наркополицию США в фабрикации доказательств против бывшего министра обороны Мексики.

Из европейских лидеров правом первого звонка удостоился премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

«Учитывая долгую историю взаимодействия в области безопасности и обороны, лидеры еще раз подчеркнули приверженность альянсу НАТО и нашим общим принципам продвижения прав человека»,— прокомментировал содержание разговора пресс-секретарь британского премьера. Лидер правительства Соединенного Королевства также высоко оценил усилия Джо Байдена по борьбе с изменением климата и отметил, что инаугурация президента Байдена и вице-президента Камалы Харрис — шаг вперед для страны после «турбулентного периода» и большое событие для двусторонних отношений.

Белый дом в свою очередь отчитался: господин Байден планирует укрепить особые отношения и трансатлантические связи. Что интересно, сообщения о звонке с британской и американской стороны содержательно совпадают почти полностью, однако британский отчет содержит информацию об обсуждении торговой сделки между Лондоном и Вашингтоном, а американский — нет. Впрочем, вполне вероятно, это именно та «неполная совместимость», о которой говорил Джастин Трюдо.

Алексей Наумов