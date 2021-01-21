Джо Байден разбирается с наследством

Президент США Джо Байден сразу после инаугурации начал подтверждать тезис о том, что подвергнет наследие своего предшественника Дональда Трампа жесткой ревизии. Приведя к присяге сотни сотрудников новой администрации, он подписал 15 указов, в том числе о восстановлении членства страны во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и о возвращении в Парижское соглашение по климату. В Европе приход Джо Байдена в Белый дом уже назвали «торжеством демократии». Между тем посол России в США Анатолий Антонов отметил, что пока российская сторона нашла «мало позитивного» в выступлениях кандидатов на посты в администрации Джо Байдена.

Президент США Джо Байден после вступления в должность привел к присяге сотни сотрудников своей администрации. Мероприятие проходило в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Инаугурационная речь 46-го президента США Джозефа Байдена Читать далее

При этом 46-й президент США уже, кажется, освоился в Белом доме. «Он чувствовал себя поразительно спокойно. Еще он сказал, что чувствует, будто вернулся домой»,— поделилась пресс-секретарь главы Белого дома Джен Псаки, напомнив, что тот восемь лет проработал вице-президентом при президенте Бараке Обаме.

«Я собираюсь начать с выполнения своих обещаний, данных американскому народу,— сказал господин Байден на брифинге, будучи в Овальном кабинете. И добавил:— Впереди еще долгий путь».

Всего Джо Байден подписал в среду 15 указов. Первым стало распоряжение носить медицинские маски в госучреждениях, а также при пересечении границ между штатами. Как отметила госпожа Псаки, новая администрация также вернется к регулярным брифингам по обсуждению COVID-19, от которых Дональд Трамп отказался несколькими месяцами ранее. Кроме того, президент продлил мораторий на выселение граждан, оказавшихся без средств в результате кризиса, вызванного коронавирусом.

Ряд инициатив касались миграционной политики: президент приказал отменить скандальный закон его предшественника об ограничениях на поездки в США гражданам нескольких мусульманских стран, остановить строительство стены на американо-мексиканской границе и ликвидировать режим чрезвычайной ситуации на приграничных территориях.

Среди наиболее важных указов — возвращение США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату, из которых Вашингтон вышел при Дональде Трампе.

В своем письме генсеку ООН Антониу Гутерришу о восстановлении членства в ВОЗ господин Байден отметил, что США будут принимать активное участие в борьбе с пандемией COVID-19 и играть роль мирового лидера в развитии глобального здравоохранения.

Еще одной инициативой, направленной на защиту американской экологии, стала отмена разрешения на строительство нефтепровода из США в Канаду Keystone XL. «Данные в первый день президентства распоряжения по климату вернут США на верный курс — курс, которой нужен для восстановления американского лидерства и который поможет нашей стране позиционировать себя как мирового лидера в области чистой энергетики»,— отметила в среду советник новой администрации по климату Джина Маккарти.

«Возвращение в Парижское соглашение — очень хорошая новость. В этом году, когда мы проводим конференцию по климату ООН в Глазго, я рассчитываю работать с нашими американскими партнерами, чтобы делать все, что мы можем, для обеспечения сохранности нашей планеты»,— написал в Twitter премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. А глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул: «ВОЗ является семьей наций. И мы рады, что США остались в семье». В целом же, говоря о вступлении Джо Байдена на пост президента, канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала это «торжеством демократии».

А вот в Канаде выразили разочарование закрытием проекта Keystone XL. «Разочарованы, но признаем президентское решение выполнить свое предвыборное обещание по поводу (отмены строительства.— “Ъ”) Keystone XL»,— сказал канадский премьер-министр Джастин Трюдо. При этом он отметил, что другие решения Джо Байдена Оттава поддерживает.

В ряде других стран, поздравив господина Байдена с вступлением на пост президента, выразили надежду на стабилизацию отношений с США.

«Я призываю, чтобы были исправлены глубокие ошибки и чтобы Байден взял бразды правления и оставил политику демонизации общества и боливарианской революции… Чтобы Джо Байден узнал Мадуро»,— выступил с заявлением президент Венесуэлы Николас Мадуро. А представитель китайского МИДа Хуа Чуньин заявил: в Пекине надеются, что «позитив в отношениях Китая и США восторжествует, а силы зла будут побеждены».

Посол России в США Анатолий Антонов в эфире «России 24» выразил надежду на новую главу в американо-российских отношениях, хотя и отметил, что пока российская сторона нашла «мало позитивного» в выступлениях кандидатов на посты в администрации Джо Байдена.

Марина Коваленко