Секретарь демократии

Сразу после инаугурации Джо Байдена журналисты встретились с новым пресс-секретарем Белого дома. Им стала Дженнифер Псаки — человек, который ранее не один год представлял Госдеп США и уже стал, пожалуй, самым узнаваемым американским пресс-секретарем для российской аудитории.

Выборная карьера

Дженнифер, или как ее называют чаще в США, Джен Псаки начала свою политическую карьеру в 2001 году. Тогда ей было всего 22 года, а позади остался только что оконченный Колледж Вильгельма и Марии — государственный университет в Уильямсбурге, штат Виргиния. Ее путь в политике начался с местных выборов в Айове, во время которых Псаки была в предвыборном штате кандидатов от Демократической партии, двух Томов — Харкина и Вилкеса. Для обоих это были перевыборы: первый пытался сохранить место в Сенате, а второй — пост губернатора штата. Оба в итоге справились с задачей, а Псаки отправилась в большую политику.

В 2004 году Дженнифер получила должность заместителя пресс-секретаря в команде Джона Керри, баллотировавшегося тогда на пост президента США. Керри уверенно обошел конкурентов на праймериз Демократической партии, но в ходе самых выборов в итоге все же уступил республиканцу Джорджу Бушу-младшему (59 млн против 62 млн голосов электората, 252 против 286 голосов выборщиков). А вместе с ним вдали от заметных ролей в американской политике осталась и сама Псаки: в ее карьере есть место только для одной партии — Демократической. Следующие четыре года она провела на должностях директора по связям с общественностью у члена Палаты представителей Джозефа Краули и местного пресс-секретаря Democratic Congressional Campaign Committee.

Умение находить общий язык

Вернуть Белый дом демократам в 2008 году сумел Барак Обама. А помогла ему в этом Дженнифер Псаки, которой сначала предложили должность заместителя пресс-секретаря в штаб-квартире Обамы в Чикаго, а затем разъездного пресс-секретаря. Эта работа предполагает непрекращающиеся путешествия по стране вместе с кандидатом в президенты на протяжении всей кампании. Псаки достойно справилась с возложенными на нее обязанностями: Обама выиграл не только праймериз Демократической партии, обойдя и Хиллари Клинтон, и Джо Байдена, но и сами президентские выборы. А Джен Псаки, тяжело переживавшая поражение Керри в 2004 году, наконец, получила должность в администрации. 20 января 2009 года она впервые стала представительницей Белого дома, заняв пост заместителя пресс-секретаря.

Все, кто работал с Псаки, отмечают ее сумасшедшую работоспособность, которая сочетается с умением сохранять спокойствие и самообладание даже в самой непростой ситуации, а также желание находить со всеми общий язык.

Все эти качества заметили сначала помощники Барака Обамы, а затем и он сам. Неудивительно, что карьера Дженнифер пошла в гору: не прошло и года после ее назначения на должность заместителя пресс-секретаря Белого дома, как Обама повысил ее до своего личного помощника по связям с общественностью. На этом посту она проработала до сентября 2011 года, пока не решила взять перерыв и уйти в частную пиар-компанию Global Strategy Group.

Президент США Барак Обама и помощник по связям с общественностью Дженнифер Псаки Фото: Pete Souza / THE WHITE HOUSE

Впрочем, жить долго без мира политики Дженнифер все же не смогла. В 2012 году Обаме предстояла новая кампания за право сохранить президентское кресло. И, конечно, Псаки не смогла остаться в стороне. Но теперь она уже была пресс-секретарем всей предвыборной кампании.

Удержать должность для Обамы оказалось задачей более сложной, чем завоевать ее в 2008 году. Его популярность среди населения несколько снизилась, но победа все-таки была добыта — прежде всего за счет грамотно выстроенной работы его штаба, а также очевидно слабого положения Республиканской партии. Республиканцы долгое время не могли определиться, кто же будет представлять их на предстоящих президентских выборах, и в итоге эта честь выпала Митту Ромни. И несмотря на почти равное количество голосов избирателей, Обама получил очень солидное преимущество по голосам от выборщиков (332 против 206). Что же касается Дженнифер Псаки, то она тут же получила должность пресс-секретаря Госдепартамента США.

Мишень для телевизора

Российской аудитории Дженнифер Псаки запомнилась, безусловно, по своей деятельности на посту пресс-секретаря Госдепа США. И во многом благодаря событиям на Украине в 2013-2014 годов. Вероятно, никто бы и не заострил внимание на секретаре, если бы не несколько ее высказываний.

Слева направо: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пресс-секретарь Госдепа США Джен Псаки, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, глава Госдепа США Джон Керри, 2014 год Фото: State Department via ABACAPRESS.COM / ТАСС

В мае 2014 года, критикуя от имени Госдепартамента референдум на востоке Украины, Дженнифер заявила, что во время голосования в Донецкой и Луганской областях были замечены «карусели». Корреспондент Associated Press Мэтт Ли попросил уточнить, что это такое. Вопрос вполне логичный, как логичным было и то, что представительница Госдепа могла просто не знать, что это означает — ведь такое явление не распространено на американских выборах. Однако Псаки заранее не стала уточнять у своих помощников, что значит это слово, а на брифинге призналась, что просто зачитала его по подготовленной референтами бумажке.

Такая откровенность и непосредственность привели к тому, что Псаки на долгое время стала чуть ли не главной мишенью для насмешек на российском телевидении.

Телезрителям в то время рассказывали, что в мире даже распространились термины «псакинг» или «псакнуть». Впрочем, нигде в мире, кроме России, об этих терминах не слышали.

На государственных телеканалах не раз приводились и другие якобы нелепые высказывания Псаки — об отправке американского флота к берегам Белоруссии или горным курортам Ростовской области. Однако в реальности таких высказываний не было.

Когда же Псаки заявила в августе того же 2014 года, что США обеспокоены тем, что военные учения России в Астраханской области могут привести к эскалации напряженности на российско-украинской границе, то к насмешкам над ней подключилось и Минобороны РФ. В военном ведомстве ей посоветовали почаще «обращаться к географическому атласу… прежде чем будоражить мировую общественность».

Не чудовище

В 2015 году Псаки покинула Госдепартамент, вновь став помощником Обамы по связям с общественностью. А когда Обама покинул Белый дом, уступив его Дональду Трампу, оттуда ушла и Дженнифер. После нее в Белом доме проработают еще четыре пресс-секретаря, трое из которых — при Трампе. Последние четыре года все общение администрации президента и СМИ будет сводиться к бесконечным ссорам, бойкотам и даже травле.

Но когда к журналистам, собравшимся в Белом доме в минувшую среду, вновь вышла Дженнифер Псаки, все присутствовавшие испытали долгожданное облегчение. «Иногда наши взгляды на конкретные вопросы будут различаться… Будут дни, когда мы будем не соглашаться друг с другом, иногда, вероятно, у нас будут разногласия по большей части того, что будет высказано на брифинге… Ничего страшного. Это часть нашей демократии» — так приветствовала Псаки журналистов в свой первый день на новом посту. А заодно пообещала, что отныне брифинги для них будут проводиться каждый день, как и положено. Кроме субботы и воскресенья. «Я же не чудовище!» — шутливо подытожила Псаки.

Кирилл Сарханянц