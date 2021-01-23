Кафельников получил предостережение за призывы к участию в митинге

Прокуратура Москвы вынесла предостережение вице-президенту Федерации тенниса России Евгению Кафельникову за призывы к участию в акции 23 января. В этот день в городах России запланированы акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного за неоднократные нарушения условного срока по делу о хищениях в «Ив Роше».

«Установлено, что Кафельниковым Евгением Александровичем на своей странице в социальной сети Twitter размещены призывы о проведении массовых несанкционированных акций 23 января 2021 года»,— говорится в документе прокуратуры, фото которого господин Кафельников опубликовал в Twitter.

«Предостережение получил, спасибо "за заботу"! Но ничего не распространяю и ни к чему не призываю»,— прокомментировал он.

Ранее прокуратура столицы вынесла предостережения пяти интернет-сервисам, на которых распространялись публикации с призывами к участию в акциях, и предостерегла об ответственности 28 человек за аналогичные действия. Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к ресурсам, которые призывают выйти на мероприятия.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал воздержаться от участия в акции, так как ее проведение недопустимо из-за пандемии коронавируса. Он также отметил, что «в угоду провокаторам» к участию в митинге привлекаются несовершеннолетние.

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