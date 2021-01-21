В Москве 28 человек получили предостережения за призывы к участию в акции 23 января

Прокуратура Москвы предостерегла об ответственности 28 человек, которые призывали участвовать в несанкционированной акции 23 января на Пушкинской площади, сообщает пресс-служба ведомства. В этот день во многих городах России запланированы акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного за неоднократные нарушения условного срока по делу о хищениях в «Ив Роше».

«Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную законодательством РФ ответственность»,— говорится в сообщении.

Кроме того, родители московских школьников получили брошюру с предостережением об участии в несанкционированных акциях протеста, сообщает телеканал «Дождь». Среди последствий участия детей в несанкционированных акциях в документе называется ограничение родительских прав.

Ранее прокуратура Москвы вынесла предостережение пяти интернет-сервисам, на которых были распространены публикации с призывами к участию в акциях. Генпрокуратура России потребовала ограничивать доступ к ресурсам, которые призывают выйти на несанкционированные мероприятия 23 января.

О реакции на задержание Алексея Навального — в материале “Ъ” «Следующая санкция — Алексеевская».