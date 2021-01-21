В Москве задержали еще двух соратников Навального

В Москве задержали двух соратников оппозиционера Алексея Навального: сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом РФ иностранным агентом) Георгия Албурова и пресс-секретаря политика Киру Ярмыш.

Господина Албурова задержали на Ленинградском вокзале. Об этом он сам сообщил в Twitter. «Привезли в ОВД по Красносельскому району»,— сообщил Георгий Албуров позднее.

Госпожу Ярмыш задержали у нее дома. К госпоже Ярмыш ранее сегодня уже приходили полицейские. «Ко мне сегодня пришли познакомиться, сказали, что пришли познакомиться, дать визитку, поквартирный обход, это было около 12 часов дня, потом пришли через полчаса уже совсем к двери, сказали, что хотят зачитать мне предостережение. Я отказалась его слушать, после чего полиция мужественно ждала меня… все эти часы»,— рассказала она «Дождю».

Госпожа Ярмыш отметила, что может не попасть на несанкционированную акцию 23 января. «Я крайне сомневаюсь (что попаду на акцию.— “Ъ”), ровно для этого все и делается, чтобы никто из нас туда не попал, и поэтому еще раз говорю, что вы все обязательно, обязательно должны прийти»,— отметила пресс-секретарь Алексея Навального.

Сегодня полиция задержала юриста ФБК Любовь Соболь за призывы участвовать в не санкционированном властями митинге 23 января. Другому юристу ФБК, Владлену Лосю, сегодня вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января и запретили въезд в страну до 27 ноября 2023 года. Также полицейские приходили сегодня домой к главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову и журналисту Александру Плющеву. Помимо этого, полиция задерживает сотрудников штаба господина Навального в других регионах страны.

Напомним, сторонники Алексея Навального призывают 23 января выйти в разных городах России на несогласованные акции в поддержку оппозиционера. Прокуратура Москвы вынесла предостережение пяти интернет-сервисам, на которых были распространены публикации с призывами к участию в акциях, а также предостерегла об ответственности 28 человек за аналогичные действия. Генпрокуратура России потребовала ограничивать доступ к ресурсам, которые призывают выйти на несанкционированные мероприятия 23 января.

О реакции на задержание Алексея Навального — в материале “Ъ” «Следующая санкция — Алексеевская».