В Тюмени задержан координатор штаба Навального

В Тюмени полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении координатора местного штаба Алексея Навального Ивана Вострикова. Как сообщается в Telegram-канале штаба, его обвиняют в призыве на несанкционированную протестную акцию 23 января (ст. 20.2.2 КоАП РФ). В штабе пояснили, что Иван Востриков был задержан сегодня, 22 января, сотрудниками в штатском. Сейчас он находится в отделении полиции №5, где останется до суда, который состоится 23 января.

Задержания и аресты сторонников Алексея Навального сегодня проходят во многих городах. Так, по обвинению в несанкционированной организации публичного мероприятия была арестована координатор штаба Алексея Навального во Владивостоке Екатерина Ведерникова. В Уфе были задержаны юрист местного штаба Алексея Навального Федор Телин и волонтер Ольга Комлева. В Волгограде задержан координатор местного штаба Евгений Кочегин. В Москве за призывы участвовать в не санкционированном властями митинге 23 января на девять суток арестована пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за привлечение подростков на митинги. По данным ведомства, соцсети начали активно удалять публикации с призывами к участию в несанкционированных акциях. Больше всех публикаций удалили YouTube и «ВКонтакте» — по 50%, TikTok и Instagram удалили 38% и 17% записей соответственно.

МВД предупредило об ответственности за призывы к протестам 23 января. Генпрокуратура потребовала блокировать сайты с такими призывами.

Напомним, господина Навального задержали в аэропорту Шереметьево после того, как он вернулся из Германии. Федеральная служба исполнения наказаний просит суд заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд назначен на 2 февраля. Многие лидеры западных стран призвали власти России освободить Алексея Навального.

Подробнее — в материале “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».

Михаил Мананников, Екатеринбург