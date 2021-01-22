Силовики готовятся к митингам

Задержания сторонников Алексея Навального начались задолго до самого митинга. Силовики решили заранее подготовиться к акции в поддержку политика: вынесли десятки предостережений, задержали коллег Навального за призывы к участию в несогласованном мероприятии, а в Татарстане даже возбудили первое уголовное дело из-за «призывов к массовым беспорядкам». Борьба развернулась и в онлайне — Роскомнадзор выявил призывы к несовершеннолетним в шести соцсетях, которым теперь грозят штрафы; а студентам российских вузов — отчисление за участие в акции 23 января. О недопустимости таких действий их предупредили деканаты. Как власти готовятся к протестным митингам? С подробностями — Иван Корякин.

Обычно Алексея Навального задерживали незадолго до начала акции — у выхода из дома или при появлении на самом митинге. То же было справедливо и для его сторонников. Теперь же полиция начала действовать намного раньше: еще вечером 20 января силовики начали поквартирный обход сторонников Навального, политиков и журналистов.

К главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову пришли рано утром 21 января. Полицейские его не застали, но настигли позже, в поликлинике.

«Видимо, отследили по мобильному телефону и приехали на место. И прямо в медицинском учреждении мне зачитали предостережение прокуратуры. В нем сказано, что я писал твиты, призывающие к несанкционированным акциям. Но это, кстати, у меня вызывает огромное удивление, потому что я специально проверил свой Twitter, никаких твитов я по этому поводу не писал», — рассказал Сергей Смирнов.

Само предостережение не влечет даже административную ответственность. А вот призывы к участию в несанкционированной акции — это серьезнее. За это 21 января задержали коллегу Навального Любовь Соболь. Использовать эту норму стали активнее именно в канун 23 января, говорит адвокат и старший партнер «Апологии протеста» Александр Передрук:

«Агитация и призывы выйти на публичное мероприятие возможны, по российскому законодательству, только лишь после того, как это публичное мероприятие согласовано.

Поэтому в принципе любой пост с призывом выйти на какое-то конкретное место в какое-то конкретное время, чтобы принять участие, например, в митинге, такого рода действия могут быть расценены как совершение правонарушения».

Еще один юрист ФБК (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Владлен Лось теперь обязан покинуть страну до 25 января. Ему, а Лось гражданин Белоруссии, вручили уведомление о запрете на въезд в Россию до ноября 2023 года. «Как раз к следующим президентским выборам можно вернуться», — написал он в Twitter.

Туда, куда Лось отправится, подобные методы давно испробованы: в августе официальный Минск активно депортировал российских журналистов с дальнейшим запретом въезда в Белоруссию на пять лет.

Активно работают не только полицейские, но и вузы. За участие в грядущих акциях студентам пригрозили отчислением и проблемами с трудоустройством, рассказал “Ъ FM” сотрудник новостного отдела журнала DOXA Михаил Постников: «Например, администрация Ярославского государственного университета пообещала заносить студентов в черный список госучреждений, что, как предполагается, не позволит им там работать. Студсовет физфака МГУ угрожает учащимся вызовом на комиссию. Студенты МИФИ, которые пойдут на митинг, не смогут проходить практику на предприятиях “Росатома”».

Силовики работали на два фронта — в онлайне шла борьба с социальными сетями.

Роскомнадзор выявил нарушения в Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, «ВКонтакте» и TikTok.

За призывы к несовершеннолетним выходить на митинги им грозят штрафы в размере от 800 тыс. до 4 млн руб.

Российский TikTok, действительно, наводнен политическим контентом: ролики, связанные с Навальным и акциями протеста, посмотрели более 200 млн раз. Для властей это новый вызов, говорит эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин: «До этого самым большим вопросом было: а как бы политизировать? Понятное дело, что это огромный ресурс, но, если вы там посмотрите примеры политического контента, это смотрелось ужасно. И вот, получилось так, что сама молодежь политизировалась, получилось так, что TikTok политикам можно захватить только через молодежь».

Генпрокуратура требовала и вовсе заблокировать соцсети. Следующим шагом может быть разве что отключение мобильного интернета, как это было в Минске. К слову, параллели провело само МВД: «На примере апробированных технологий в Белоруссии и Киргизии нельзя исключать возможного аналогичного раскачивания ситуации в нашей стране». Замминистра Александр Горовой призвал подчиненных «проанализировать работу коллег за рубежом». А у них накопился большой опыт — и резиновые пули, и светошумовые гранаты, и водометы, и похищения людей и с последующим избиением.