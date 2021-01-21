Соболь задержана за призывы к участию в митингах

Полиция задержала юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Любовь Соболь за призывы участвовать в не санкционированном властями митинге 23 января с требованием освободить оппозиционера Алексея Навального из-под ареста. Об этом сообщил “Ъ” ее адвокат Владимир Воронин. Политика везут в ОВД «Донской».

В своем Twitter господин Воронин сообщил, что госпожу Соболь, прежде чем задержать, вытащили из его машины. Ранее она вместе с адвокатом побывала в Главном управлении Следственного комитета по вызову следователя в рамках возбужденного против нее уголовного дела: госпожу Соболь обвиняют в незаконном проникновении в жилище с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ).

Напомним, 21 декабря юрист ФБК приехала по адресу проживания Константина Кудрявцева, который, по данным совместного расследования ФБК, Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, работает в одном из подразделений ФСБ и якобы причастен к отравлению Алексея Навального. Любовь Соболь заявила, что хотела задать несколько вопросов предполагаемому отравителю и только позвонила в его дверь. В своей прямой трансляции в сосцетях политик обмолвилась, что сумела попасть в соседнюю квартиру, где предположительно проживает теща господина Кудрявцева. Та обратилась в полицию, и 24 декабря СКР возбудил уголовное дело, по которому госпожа Соболь сначала проходила как свидетель.

Другому юристу ФБК, Владлену Лосю, сегодня вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января и запретили въезд в страну до 27 ноября 2023 года. Об этом он написал в своем Twitter. Как сообщил штаб Алексея Навального, господина Лося собираются депортировать в Белоруссию, поскольку он имеет гражданство этой страны.

Кроме того, полицейские приходили сегодня домой к главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову, журналисту Александру Плющеву и пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, чтобы вручить предостережения прокуратуры о недопустимости участия в несанкционированном митинге.

Кира Дюрягина