Кремль назвал недопустимыми несанкционированные акции 23 января

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Кремль считает недопустимой организацию таких мероприятий и «провоцирование участия в этих акциях молодых людей».

«Позиция может быть только одна: позиция в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирования участия в этих акциях молодых людей, детей и так далее»,— ответил господин Песков на просьбу “Ъ FM” уточнить позицию Кремля по поводу протестов 23 января.

Пресс-секретарь президента считает «совершенно естественным», что различные ведомства предупреждают о последствиях за несоблюдение закона. «Безусловно, налицо определенные действия, связанные с призывами на несогласованные, незаконные мероприятия»,— добавил представитель Кремля.

Сторонники Алексея Навального призывают 23 января выйти в разных городах России на несанкционированные акции в поддержку оппозиционера. Были задержаны юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом РФ иностранным агентом) Любовь Соболь, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и сотрудник ФБК Георгий Албуров. Сегодня их судят по административным статьям. Задержания проходят и в других городах, где планируются митинги.

Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за привлечение подростков на митинги. МВД предупредило об ответственности за призывы к протестам 23 января. Генпрокуратура потребовала блокировать сайты с такими призывами. Минпросвещения и детский омбудсмен Анна Кузнецова призвали родителей уберечь детей от протестных акций.

Подробнее о подготовке к митингам — в материале “Ъ FM” «Силовики готовятся к митингам».