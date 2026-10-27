Рыцарь круглого
«Золотой мяч» получил Гарри Кейн
«Золотой мяч»-2026 получил нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн. Ценнейшую индивидуальную награду в футболе он принял в родном Лондоне на глазах многих знаменитых соотечественников — и понятно за что. 33-летний англичанин провел совершенно выдающийся с точки зрения результативности прошлый сезон, не являясь при этом игроком, чья роль на поле сводилась бы исключительно к завершению атак.
Принимая «Золотой мяч» из рук бразильского бомбардира Роналдо английский бомбардир Гарри Кейн был смущен. И поднявшись на сцену лондонского театра Palladium, Кейн, говоривший перед церемонией, что нервничал больше обычного, поскольку итог вечера был вне его контроля, еще некоторое время пытался собраться. Куда спокойнее он был часом ранее, когда получал гарантированный «Приз Герда Мюллера», полагающийся футболисту, забившему больше всех голов за отчетный сезон.
И все ведь понятно. Вручение — в родном городе. Вот только недавно сцену покинул Майкл Оуэн — последний до сих пор англичанин, удостоенный престижнейшей в виде индивидуальной награды. С его триумфа прошла уже четверть века. Из зала смотрит, помимо массы футбольных селебрити, семья самого первого обладателя «Золотого мяча», тоже англичанина — Стэнли Мэттьюза, заслуги которого отметили ровно 70 лет назад, в 1956-м.
В общем, сложно было представить, что проносилось у Кейна в голове. А если еще подумать о самой церемонии — до жути затянутой, нудной, начавшейся к тому же почти на час позже запланированного…
Справившись с нахлынувшими эмоциями Гарри Кейн стал оглашать список людей и организаций, которым он безмерно благодарен. Среди них особняком стоял «Тоттенхем».
В его системе лауреат провел почти два десятилетия. Его первой команде он посвятил 11 сезонов. «Я бы не был там, где я сегодня, если бы не "Тоттенхем"»,— отметил Кейн. И даже не хотелось иронизировать, что и с «Тоттенхемом» — архетипическим клубом-неудачником — Кейн бы, вероятнее всего, не очутился там, где он теперь. Его и так оценивали высоко, но оценили по достоинству ведь только после трансфера в «Баварию».
С тех пор, как этот переход состоялся, об огромном влиянии Кейна на футбол твердят почти все. Мысль о том, что он трансформировал представления о роли центрального нападающего, стала чем-то вроде консенсуса. Кейн, несмотря на свое формальное место в схеме, обычно перемещается по всей площади поля. Его нередко можно увидеть помогающим защитникам перед собственной штрафной или у своего углового флажка. Его нередко можно увидеть разгоняющим атаки. И это в 33 года. И это при том, что англичанин никогда не отличался впечатляющими скоростными данными.
А главное, что колоссальный объем работы будто бы совсем не отнимает у Гарри Кейна сил. Сложно подумать о форварде более плодовитом, более эффективном перед чужими воротами. В прошлом сезоне он отличился 73 раза в 65 матчах за клуб и сборную. Это космические цифры — второй результат в истории футбола (больше удалось только Лионелю Месси в сезоне-2011/12). В общем, легко поверить почетному президенту «Баварии» Ули Хёнессу, сказавшему перед майским финалом Кубка Германии, что Кейн — лучшее подписании в истории мюнхенцев. А громких подписаний у них была уйма только в нынешнем столетии. Вспоминается Арьен Роббен. Вспоминается Франк Рибери, подобравшийся к «Золотому мячу» вплотную в 2013-м. Наконец, Роберт Левандовский, не завоевавший его в 2020-м, кажется, только из-за вмешавшейся пандемии коронавируса и отмены награждения.
Показательно, что Гарри Кейн стал обладателем «Золотого мяча», не выиграв ни Лиги чемпионов, ни чемпионата мира.
В обеих соревнованиях его команды сошли на полуфинальной стадии. А победы «Баварии» в чемпионате и Кубке Германии сложно воспринимать как доблесть — все-таки речь о доминирующей в стране силе.
Показательно, что Гарри Кейн стал обладателем «Золотого мяча» даже несмотря на агрессивную предвыборную кампанию, развернутую его конкурентами. Финишировавший в результате вторым Килиан Мбаппе из мадридского «Реала», например, обещал в случае чего посвятить победу Африке, представители которой составляют немалую долю от всех голосующих. Ставший третьим вундеркинд Ламин Ямаль из «Барселоны» настойчиво убеждал общественность, что заслуживает награды потому что дарит зрителям шоу. Их заявления пошатнули котировки, спутали карты. Гонка, по всей видимости, получилась плотной. Ведущая церемонии Кейт Скотт описала ее как «самую напряженную» за все время.
Кейн стал пятым английским футболистом, получившим «Золотой мяч». Помимо упомянутого уже Стэнли Мэттьюза, в честь юбилея успеха которого церемонию перенесли в Лондон, и упомянутого уже Майкла Оуэна, приза удостаивались Бобби Чарльтон (1966) и дважды Кевин Киган (1978, 1979). В истории «Баварии» прежде было три обладателя награды: Герд Мюллер (1970), Франц Беккенбауэр (1972, 1976) и Карл-Хайнц Румменигге (1980, 1981).
Много чего в лондонском Palladium происходило и до вручения «Золотого мяча». Журнал France Football объявил обладателей других наград.
Лучшим молодым игроком прошедшего сезона признали Ламина Ямаля, он завоевал «Приз Копа» в третий раз подряд. Это не вызвало удивления. Среди тинейджеров не нашлось не то что равных Ямалю по продуктивности — даже тех, кто подобрался бы близко. На счету Ямаля оказалось 42 результативных действия в прошлом клубном сезоне. У ближайшего преследователя — ивуарийца Яна Дьоманде, летом сменившего «Лейпциг» на мадридский «Реал» — их было 23.
«Приз Кройфа», который предназначается лучшему тренеру года, достался Луису де ла Фуэнте, возглавляющему сборную Испании. Она летом выиграла чемпионат мира. Ей принадлежит рекордная — длительностью уже в 42 матча — беспроигрышная серия, которая может еще растянуться в середине ноября (именно на это время назначено очередное «международное окно»).
Основной вратарь лучшей на планете сборной Унаи Симон получил «Приз Яшина». 29-летний испанец, на клубном уровне представляющий «Атлетик» из Бильбао, ранее был назван лучшим голкипером мирового первенства. Россиянин Матвей Сафонов из ПСЖ, который также был в числе номинантов, занял в голосовании четвертое место.
Клубом года ожидаемо стал действующий обладатель Лиги чемпионов ПСЖ. Его делегация была скромной, поскольку вечером 26 октября парижане играли матч чемпионата Франции против «Лиона» — победили со счетом 2:0. Произносивший торжественную речь вингер Усман Дембеле, обладатель «Золотого мяча»-2025, в любом случае не смог бы принять участия в игре из-за травмы.
«Приз Сократеса», вручаемый за гуманитарную деятельность, принял английский вингер «Арсенала» Букайо Сака. Его отметили за участие в благотворительном проекте BigShoe, который оказывает помощь нуждающимся детям из Африки.
У женщин солировали нынешние и бывшие представители «Барселоны», которая в прошлом сезоне собрала полный комплект трофеев: выиграла чемпионат, Кубок, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.
«Золотой мяч» в третий раз ушел Алексии Путельяс (ранее она получала его в 2021 и 2022 годах), летом сменившей каталонский клуб на «Лондон-Сити Лайонессес». Лучшей молодой футболисткой была названа Вики Лопес. Лучшим тренером — Пере Ромеу. Лучшим вратарем — Ката Коль. Лучшим клубом — собственно, «Барселона». Основанный на статистике, а не на мнении голосующих женский «Приз Герда Мюллера» получила мексиканка Шарлин Корраль из «Пачуки».