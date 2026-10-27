Рыцарь круглого

А главное, что колоссальный объем работы будто бы совсем не отнимает у Гарри Кейна сил. Сложно подумать о форварде более плодовитом, более эффективном перед чужими воротами. В прошлом сезоне он отличился 73 раза в 65 матчах за клуб и сборную. Это космические цифры — второй результат в истории футбола (больше удалось только Лионелю Месси в сезоне-2011/12). В общем, легко поверить почетному президенту «Баварии» Ули Хёнессу, сказавшему перед майским финалом Кубка Германии, что Кейн — лучшее подписании в истории мюнхенцев. А громких подписаний у них была уйма только в нынешнем столетии. Вспоминается Арьен Роббен. Вспоминается Франк Рибери, подобравшийся к «Золотому мячу» вплотную в 2013-м. Наконец, Роберт Левандовский, не завоевавший его в 2020-м, кажется, только из-за вмешавшейся пандемии коронавируса и отмены награждения.