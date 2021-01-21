Прокуратура Москвы вынесла предупреждения пяти интернет-сервисам о призывах к участию в акциях

Прокуратура Москвы предостерегла пять интернет-сервисов от распространения призывов к участию в несанкционированных акциях, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мониторинга социальных сетей прокурорами выявлены публикации, «содержащие информацию с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках, а также массовых публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка на территории Российской Федерации, 23 января 2021 года». О каких сервисах идет речь, не уточняется.

По данным источника «Интерфакса», предостережения получили TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. «Эти компании, а точнее, их сервисы обязаны заблокировать все публикации с призывами провести 23 января акцию в поддержку Навального»,— сказал собеседник агентства.

Ранее Генпрокуратура России потребовала ограничивать доступ к ресурсам, которые призывают выйти на несанкционированные мероприятия 23 января. На этот день во многих городах России запланированы акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного за неоднократные нарушения условного срока по делу о хищениях в «Ив Роше». Ведомство также предупредило возможных участников акций об административной ответственности. Многие зарубежные лидеры призывали освободить оппозиционера.

О реакции на задержание — в материале “Ъ” «Следующая санкция — Алексеевская».