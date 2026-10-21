ООН впервые назвала превышение лимита потепления в 1,5 °C неизбежным

По расчетам UNEP, самый щадящий из возможных сценариев позволит удержать пик потепления в пределах 1,7–1,8 °C и вернуть среднюю температуру к 1,5 °C или ниже к 2100 году. Для этого глобальные выбросы нужно сократить на 18% к 2030 году, на 45% к 2035-му и на 69% к 2040-му относительно уровня 2025 года, утроить мощности возобновляемой энергетики к 2035-му и отказаться от угля к 2040-му.