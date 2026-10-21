ООН впервые назвала превышение лимита потепления в 1,5 °C неизбежным
Программа ООН по окружающей среде (UNEP) опубликовала доклад Emissions Gap Report, в котором впервые заявила, что мир в ближайшие годы неизбежно выйдет за пределы цели Парижского соглашения — удержать глобальное потепление в рамках 1,5 °C. Теперь задача, говорится в документе, — свести период превышения порога к минимуму и затем постепенно понижать среднюю температуру, передает CNN.
Исполнительный директор UNEP Ингер Андерсен заявила: «Мы теперь говорим, что это окно закрылось, но мы можем снова его открыть, сделав превышение максимально коротким <…> речь идет о том, как найти путь назад как можно короче и быстрее, с минимально возможным превышением». Доклад готовился для участников климатического саммита COP31, который пройдет в Турции в ноябре.
По расчетам UNEP, самый щадящий из возможных сценариев позволит удержать пик потепления в пределах 1,7–1,8 °C и вернуть среднюю температуру к 1,5 °C или ниже к 2100 году. Для этого глобальные выбросы нужно сократить на 18% к 2030 году, на 45% к 2035-му и на 69% к 2040-му относительно уровня 2025 года, утроить мощности возобновляемой энергетики к 2035-му и отказаться от угля к 2040-му.
Это намного превышает то, что страны обещают сделать: выполнение нынешних обязательств даст сокращение выбросов лишь на 5–8% к 2030 году и на 11–15% к 2035-му, что соответствует пику потепления около 2,6 °C. Если же страны будут следовать только действующей политике, пик может достичь 2,8 °C — эта оценка выросла по сравнению с прошлым годом отчасти из-за выхода США из Парижского соглашения.