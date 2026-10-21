Премьер-министр Грузии назначил нового спецпредставителя по связям с Россией
Новым специальным представителем правительства Грузии по связям с РФ станет чрезвычайный и полномочный посол Георгий Зурабашвили. Об этом в среду на специальном брифинге заявил председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе.
Представляя нового спецпредставителя, премьер Кобахидзе отметил, что считает главными задачами в отношениях с Россией «мирное урегулирование» конфликтов вокруг Абхазии и Южной Осетии и сохранение «гуманитарных, а также торгово-экономических связей» с РФ. При этом Кобахидзе отверг предположение, что назначил нового спецпредставителя в ответ на запрет Роспотребнадзором импорта и оборота продукции крупнейших грузинских производителей вина и минеральной воды, хотя и считает это направление работы приоритетным.
Председатель правительства Грузии исключил возможность восстановления дипломатических отношений с Москвой, сославшись на «обстоятельства», сложившиеся после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.
Георгий Зурабашвили по образованию филолог. Сейчас он занимает пост замминистра иностранных дел Грузии. Начинал карьеру в 1996 году в качестве сотрудника службы протокола президента Шеварднадзе.