Премьер-министр Грузии назначил нового спецпредставителя по связям с Россией

Представляя нового спецпредставителя, премьер Кобахидзе отметил, что считает главными задачами в отношениях с Россией «мирное урегулирование» конфликтов вокруг Абхазии и Южной Осетии и сохранение «гуманитарных, а также торгово-экономических связей» с РФ. При этом Кобахидзе отверг предположение, что назначил нового спецпредставителя в ответ на запрет Роспотребнадзором импорта и оборота продукции крупнейших грузинских производителей вина и минеральной воды, хотя и считает это направление работы приоритетным.