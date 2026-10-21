В Пензе задержаны экс-спикер гордумы и депутат заксобрания по делу о растрате

Иван Николаев избран в Заксобрание в 2022 году. Он входит в комитеты по экономической политике и ЖКХ. Господин Николаев занимал пост гендиректора муниципального АО «Пензгорстройзаказчик» с конца 2021 года по декабрь 2025.