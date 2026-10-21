В Пензе задержаны экс-спикер гордумы и депутат заксобрания по делу о растрате
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В Пензе задержаны бывший председатель городской думы Денис Соболев, недавно покинувший ряды «Единой России», и действующий депутат Законодательного собрания региона Иван Николаев (ЕР). Об этом “Ъ” сообщил источник в силовых структурах. Об избранной мере пресечения в Октябрьском районном суде Пензы сообщить отказались.
Фигурантов подозревают в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и растрате (ст. 160 УК РФ). В СУ СКР по региону дело не комментируют.
Денис Соболев прошел путь от помощника сенатора до советника губернатора Олега Мельниченко. В сентябре 2024 года он стал спикером гордумы VIII созыва, однако в феврале 2026 года досрочно сложил мандат «по собственному желанию».
Иван Николаев избран в Заксобрание в 2022 году. Он входит в комитеты по экономической политике и ЖКХ. Господин Николаев занимал пост гендиректора муниципального АО «Пензгорстройзаказчик» с конца 2021 года по декабрь 2025.