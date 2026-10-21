РСТ: спрос на Черногорию не вырос перед введением виз
Туроператоры не фиксируют ажиотажного роста спроса на Черногорию перед введением визового режима для россиян с 1 ноября 2026 года. Бронирования идут стабильно, но прогнозировать спрос после этой даты сложно, сообщили в Российском союзе туриндустрии.
Эксперт РСТ, руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов полагает, что сразу после введения виз Черногория может потерять от 25% до 35% российского турпотока, передает «Интерфакс».
По данным статистического управления Черногории, в июне 2026 года коллективные средства размещения страны приняли 8 тыс. россиян против 5,1 тыс. годом ранее, а в августе — 14,3 тыс. против 7,9 тыс. Господин Абасов связывает этот рост с желанием туристов успеть отдохнуть до ужесточения правил въезда.
Безвизовый режим для граждан России действует до 31 октября 2026 года включительно. С 1 ноября для въезда в Черногорию потребуется национальная виза, которую можно оформить через визовые центры VFS Global или консульский отдел посольства Черногории в Москве.