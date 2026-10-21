РСТ: спрос на Черногорию не вырос перед введением виз

Туроператоры не фиксируют ажиотажного роста спроса на Черногорию перед введением визового режима для россиян с 1 ноября 2026 года. Бронирования идут стабильно, но прогнозировать спрос после этой даты сложно, сообщили в Российском союзе туриндустрии.