Армения попросила Евразийскую комиссию признать торговые ограничения РФ барьером

Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию для признания барьером введенных Россией ограничений на импорт армянской продукции. Об этом заявил министр экономики республики Геворг Папоян. По его словам, армянская сторона понимает происходящее как исключительно экономический спор, который может возникнуть в любом союзе.