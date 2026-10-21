Армения попросила Евразийскую комиссию признать торговые ограничения РФ барьером
Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию для признания барьером введенных Россией ограничений на импорт армянской продукции. Об этом заявил министр экономики республики Геворг Папоян. По его словам, армянская сторона понимает происходящее как исключительно экономический спор, который может возникнуть в любом союзе.
«Считаем, что ограничения в отношении нас неправомерны, и обратились для признания их барьером. Если эти ограничения будут признаны барьером, то в течение 30 дней — таковы процедуры ЕАЭС — Россия обязана их снять»,— сказал Геворг Папоян журналистам. «По одному из направлений коллегия Комиссии уже признала ограничение барьером. Но признание произошло следующим образом: восемь голосов ‘’за'', два ''против''. У каждой страны по два представителя, то есть представители четырех стран согласились с тем, что это барьер, а одна страна, Россия, — нет. И теперь, по сути, вопрос переходит на уровень выше, но фактически право вето существует и там»,— объяснил министр.
С мая ограничения на импорт в Россию вводились в отношении армянских цветов, некоторых позиций алкоголя, овощей и фруктов, минеральной воды, рыбы и рыбной продукции. В сентябре Минэкономики Армении сообщало, что власти обжаловали введенные Россией ограничения на армянскую продукцию в рамках механизмов Евразийского экономического союза.
Ограничения Россия обосновывала нарушениями тех или иных норм. Проблемы возникли на фоне парламентских выборов в Армении и проевропейского курса армянских властей.