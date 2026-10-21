Инвесторы за считаные минуты раскупили акции индийской компании Jio Platforms

В рамках IPO компании с 500 млн абонентов удалось привлечь за свои акции $3,2 млрд. Jio Platforms возглавляет Акаш Амбани — сын одного из богатейших людей Индии и всего мира Мукеша Амбани. Состояние Мукеша Амбани оценивается в $84 млрд. Компания начала телекоммуникационные операции лишь в 2016 году, сделав ставку на развитие недорогого беспроводного интернета.