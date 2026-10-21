Инвесторы за считаные минуты раскупили акции индийской компании Jio Platforms
В Индии состоялось первичное размещение акций крупной телекоммуникационной компании Jio Platforms. Институциональные инвесторы разобрали отведенный для них транш акций за 10 минут, а акции по всей книге заявок разошлись за 100 минут. «Это самый быстрый показатель в истории Индии»,— цитирует Reuters одного из инвесторов.
В рамках IPO компании с 500 млн абонентов удалось привлечь за свои акции $3,2 млрд. Jio Platforms возглавляет Акаш Амбани — сын одного из богатейших людей Индии и всего мира Мукеша Амбани. Состояние Мукеша Амбани оценивается в $84 млрд. Компания начала телекоммуникационные операции лишь в 2016 году, сделав ставку на развитие недорогого беспроводного интернета.
В результате IPO инвесторы оценили весь бизнес Jio Platforms в $108 млрд. Главным конкурентом компании является ведущий телекоммуникационный оператор страны Bharti Airtel с капитализацией $123 млрд.
Открытые биржевые торги акциями Jio Platforms начнутся 28 октября.