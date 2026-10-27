«Полотно имеет музыкальные коннотации»

Пока что аукционный рекорд Кандинского составляет $44,8 млн. Эта сумма была уплачена за пейзаж 1910 года «Мурнау с церковью II» на аукционе Sotheby's в Лондоне в 2023-м. А всего месяц назад Christie's London установил третью по величине цену для художника с полотном 1907 года Das bunte Leben («Яркая жизнь»), которое было продано за $41,5 млн при эстимейте в $30 млн. Топ-14 работ Кандинского на аукционах превысили отметку в $20 млн, и 10 из этих результатов были установлены за последнее десятилетие.