«Полотно имеет музыкальные коннотации»
Дмитрий Буткевич — об «Акцентированных углах» кисти Кандинского
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Картина Василия Кандинского Betonte Ecken («Акцентированные углы») (1922-1923) выйдет на аукцион Christie's в Нью-Йорке 17 ноября. Она оценена первоначально в $60-80 млн. Анонимный продавец приобрел работу на аукционе Sotheby's там же, в Нью-Йорке, в 1986 году. Как говорят, это guarantee bid, то лот непременно будет продан с рекордным результатом.
Пока что аукционный рекорд Кандинского составляет $44,8 млн. Эта сумма была уплачена за пейзаж 1910 года «Мурнау с церковью II» на аукционе Sotheby's в Лондоне в 2023-м. А всего месяц назад Christie's London установил третью по величине цену для художника с полотном 1907 года Das bunte Leben («Яркая жизнь»), которое было продано за $41,5 млн при эстимейте в $30 млн. Топ-14 работ Кандинского на аукционах превысили отметку в $20 млн, и 10 из этих результатов были установлены за последнее десятилетие.
Яркая абстракция «Акцентированные углы» несколько раз меняла владельцев. Впервые она вышла на торги в аукционном доме Якоба Хехта в Берлине в 1926 году, попала в галерею Nierendorf в этом городе. Затем, вероятно, в 1929-м ее продали Хилле Ребай, советнице основателя музея Соломона Гуггенхайма, одного из первых собирателей абстрактного искусства в США.
Она оставалась в коллекции музея до 1964-го, когда тот продал ее на аукционе Sotheby's в Лондоне нью-йоркскому арт-дилеру Стивену Хану. В какой-то момент Хан уступил работу бостонским коллекционерам Сандре и Дэвиду Бакаларам, которые также привлекли Sotheby's к ее продаже в 1986 году, после чего она перешла нынешнему владельцу.
Представленное полотно имеет музыкальные коннотации, очень важные для Кандинского. Известно, что он в возрасте 30 лет оставил карьеру юриста после посещения оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин» в московском театре в 1896-м. «Передо мной появились дикие, почти безумные линии. Мне стало совершенно ясно, что живопись может развивать те же силы, что и музыка»,— так он говорил в поздних интервью. Как считают эксперты, эта картина — ключевой момент в развитии абстракции, который повлиял на ведущих послевоенных художников.