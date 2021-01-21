Полиция пришла к нескольким сторонникам Навального

Московская полиция сегодня, 21 января, пришла к нескольким оппозиционерам и активистам. О приходе полицейских сообщили пресс-секретарь главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК, признан Минюстом РФ иностранным агентом) Кира Ярмыш и юрист ФБК Любовь Соболь.

Еще одного юриста фонда Владлена Лося полиция задержала и доставила в ОВД для дачи объяснений. Он не уточнил, по какому вопросу его просят дать объяснения.

Также о приходе полицейских сообщили главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и ведущий «Эха Москвы» Александр Плющев.

Сторонники Алексея Навального призывают 23 января выйти на несогласованную акцию в поддержку оппозиционера. Его задержали сотрудники ФСИН после возвращения из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления. На следующий день его арестовали из-за нарушений условного срока по делу о хищениях в «Ив Роше». Генпрокуратура потребовала блокировать сайты с призывами выйти на акцию, а МВД предупредило об ответственности за призывы к акции.

Как ситуацию с оппозиционером обсуждали в Европарламенте,— в публикации “Ъ” «Не стесняясь в европарламентских выражениях».