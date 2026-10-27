Мао не покажется

Один из сильнейших нападающих мира Киллиан Мбаппе оказался в центре громкого скандала. Случился он после того, как 26 октября в сети стал распространяться короткий ролик. На нем Мбаппе запечатлен во время подготовки к фотосессии. Он сидит перед камерой с микрофоном в руке, вокруг суетится гример, а игрок отвечает на «несерьезные» вопросы. Один из них был о том, какой мем со своим «участием» Мбаппе считает самым смешным. Футболист заявил, что больше всего ему понравился тот, на котором его образ смешали с «каким-то парнем, кажется, это был китайский диктатор».