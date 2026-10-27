Мао не покажется
Киллиан Мбаппе одной фразой оскорбил весь Китай
Форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Киллиан Мбаппе угодил в скандал, вызванный его высказываниями относительно основателя Китайской народной республики Мао Цзэдуна. Его он назвал «диктатором». В ответ две крупные китайские фирмы, с которыми у Мбаппе были рекламные контракты, объявили о немедленном прекращении сотрудничества с футболистом. Возможно, этим реакция китайской стороны не ограничится.
Один из сильнейших нападающих мира Киллиан Мбаппе оказался в центре громкого скандала. Случился он после того, как 26 октября в сети стал распространяться короткий ролик. На нем Мбаппе запечатлен во время подготовки к фотосессии. Он сидит перед камерой с микрофоном в руке, вокруг суетится гример, а игрок отвечает на «несерьезные» вопросы. Один из них был о том, какой мем со своим «участием» Мбаппе считает самым смешным. Футболист заявил, что больше всего ему понравился тот, на котором его образ смешали с «каким-то парнем, кажется, это был китайский диктатор».
Мем, о котором говорил Мбаппе, создан на основе вполне узнаваемой фотографии основателя Мао Цзэдуна. Сетевые шутники еще в начале этого года смешали образы китайского лидера и Мбаппе. История завирусилась, пользователи сети стали выдавать свои варианты смешения образов Мбаппе и Мао. В итоге сейчас их можно найти множество.
В ответ на сравнение Мао Цзэдуна с диктатором сразу два крупных китайских бренда, имевших рекламные контракты с Мбаппе, заявили о немедленном прекращении сотрудничества.
Компания Dongpeng, крупнейший производитель прохладительных напитков на китайском рынке, распространила сообщение, в котором говорится, что она «осуждает и категорически не приемлет любое поведение, которые задевает национальные чувства». «Мы немедленно прекращаем любое сотрудничество с Киллианом Мбаппе»,— отметили в фирме. Одновременно еще один флагман китайской пищевой промышленности, крупнейший производитель молочной продукции, компания Mengniu выдала практически такое же заявление с осуждением слов Мбаппе и тоже отказалась от сотрудничества с человеком, который «оскорбил чувства китайцев».
Сама идея смешать образы Мбаппе и некоего диктатора к Китаю изначально никакого отношения не имела. Прозвище «диктатор» Мбаппе впервые получил еще в 2023 году. Тогда он решил посетить поселение Джабеле в Камеруне, где родился его отец. Камерунские власти окружили Мбаппе огромным, с привлечением тяжелой техники количеством охраны, а толпы людей, внимание которых привлекло появление звезды, так громко скандировали его имя, что у многих возникли ассоциации с тем, как появлялся на публике диктатор ДР Конго (в прошлом Заир) Мобуту Сесе Секо.
В частности, знаменитый французский футболист Усман Дембеле тогда пошутил в соцсетях, заметив, что ему вообще нравятся фильмы про диктаторов. Он же первым назвал Мбаппе — Мобуту. Прозвище Мобуту не особо прижилось, но вот диктатором Мбаппе называть стали. Не удивительно, учитывая замашки форварда: он стабильно не ладит с тренерами и боссами клубов, а также с другими игроками на поле. Часто из своей же команды.
С тех пор в сети появилось бесчисленное количество картинок, на которых Мбаппе изображен в роли того или иного воображаемого диктатора. Среди вариантов Мбаппе в образе исламиста, Мбаппе в образе представляемого западной публикой советского военного, Мбаппе в форме военачальника, одетого в форму армии США, и теперь уже самое знаменитое смешение с образом председателя Мао. И все было хорошо, пока Мбаппе молчал.
Китайские власти пока никак не отреагировали на случившееся. Но в том, что они могут ответить, сомнений нет.
Тут вспоминается история 2019 года. Тогда генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокитс» Дэрил Мори опубликовал в соцсети Twitter (ныне X) пост с лозунгом «Борись за свободу, встань на сторону Гонконга». В ответ Пекин запретил китайским телекомпаниям транслировать матчи НБА (китайский рынок был и остается крупнейшим из иностранных для НБА). На преодоление кризиса в отношениях потребовалось полтора года. Одним из условий примирения стало увольнение господина Мори, которому не помогло даже то, что он принес извинения.
Как полагает Адам Чжан, основатель пекинской фирмы спортивного консалтинга Key-Solution Sports Consulting, у Мбаппе есть шанс не стать изгоем на китайском рынке. «Чрезвычайно важно принести искренние извинения. Чем быстрее — тем лучше»,— отметил он в разговоре с AFP.
Килиан Мбаппе входит в топ-3 наиболее высокооплачиваемых футболистов мира. Его прогнозируемый, по подсчетам портала Sportico, доход в 2026 году составит $105 млн. Из них треть придется как раз на рекламные контракты.