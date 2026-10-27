«Дело не только в силе переживаний»
Анна Кулецкая — о том, как стресс влияет на память
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Кортизол помогает запоминать, но не все подряд. Почему мы можем быстро забыть, что вчера ели на обед или о чем болтали с друзьями? Но даже спустя годы в памяти точно насечки: дни, когда нас уволили, бросили или напугали. И дело не только в силе переживаний, говорят американские ученые. Важную роль играет кортизол, гормон, который помогает организму мобилизоваться при стрессе, регулирует обмен веществ и позволяет справляться с нагрузками.
В ходе эксперимента участникам давали препарат, имитирующий действие кортизола, или плацебо. После они рассматривали изображения и оценивали свою вовлеченность. На следующий день исследователи проверили, что же они запомнили. Оказалось, кортизол меняет взаимодействие между двумя системами мозга. Одна отвечает за эмоциональную значимость происходящего, другая за формирование воспоминаний. Эти системы начинают работать теснее, а мозг отдает предпочтение более насыщенным событиям. Это объясняет, почему в стрессовой ситуации мелкие, на первый взгляд несерьезные детали врезаются в память особенно остро.
Но нельзя сказать, что кортизол улучшает память. И уж тем более не стоит повышать уровень этого гормона ради того, чтобы что-то запомнить.
А как забыть неприятное событие? Полностью стереть его из головы вряд ли получится, но снизить эмоциональную остроту можно. Для этого психологи советуют не подавлять мысли силой, а посмотреть на них словно со стороны, побольше спать и переключить внимание. Главная цель — перестать переживать все так, будто это происходит в настоящем.