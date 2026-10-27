Кортизол помогает запоминать, но не все подряд. Почему мы можем быстро забыть, что вчера ели на обед или о чем болтали с друзьями? Но даже спустя годы в памяти точно насечки: дни, когда нас уволили, бросили или напугали. И дело не только в силе переживаний, говорят американские ученые. Важную роль играет кортизол, гормон, который помогает организму мобилизоваться при стрессе, регулирует обмен веществ и позволяет справляться с нагрузками.