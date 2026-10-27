Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №199

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
ИндустрииНефть и газ

Новак анонсировал отправку четвертого танкера с дизелем в США

Россия отправила на экспорт в США три танкера с дизелем, заявил вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что четвертый танкер отправится 28 октября.
Вице-премьер Александр Новак

Вице-премьер Александр Новак

Антон Великжанин / Коммерсантъ

Купить фото
«В настоящее время три корабля (с дизелем уже отправлены.— "Ъ"). Четвертый еще не вышел»,— рассказал господин Новак в кулуарах саммита Форума стран—экспортеров газа (цитата по ТАСС).
9 октября президенты России и США договорились о поставках российского дизельного топлива на мировой и американский рынки. Минфин США выдал для этого необходимую лицензию. В октябре Россия планирует поставить на американский и мировой рынок более 300 тыс. т дизеля. Первые танкеры были отправлены 24 октября.
Подробности — в материале «Ъ» «Цена не переговорная».
Рынок бензина и дизтоплива
Александр Новак
США. Отношения с Россией
ТЭК