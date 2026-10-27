Новак анонсировал отправку четвертого танкера с дизелем в США
Россия отправила на экспорт в США три танкера с дизелем, заявил вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что четвертый танкер отправится 28 октября.
«В настоящее время три корабля (с дизелем уже отправлены.— "Ъ"). Четвертый еще не вышел»,— рассказал господин Новак в кулуарах саммита Форума стран—экспортеров газа (цитата по ТАСС).
9 октября президенты России и США договорились о поставках российского дизельного топлива на мировой и американский рынки. Минфин США выдал для этого необходимую лицензию. В октябре Россия планирует поставить на американский и мировой рынок более 300 тыс. т дизеля. Первые танкеры были отправлены 24 октября.