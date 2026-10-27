«Отдельная маркетинговая история»
Анна Минакова — о том, как Boodles будет строить бренд на розовых бриллиантах
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Британский ювелирный дом Boodles, не слишком известный в России, но с более чем двухсотлетней историей на родине, совершил любопытное приобретение. Семейная компания основана в Ливерпуле в 1798 году, а сегодня у неё флагманский магазин на престижнейшей лондонской Олд-Бонд-стрит. Недавно она выкупила у горнодобывающего гиганта Rio Tinto бренд Argyle Pink Diamonds вместе со всеми оставшимися запасами знаменитых розовых бриллиантов с австралийского месторождения Аргайл. Рудник работал с 1983 по 2020 год, обеспечивая более 90% мирового производства розовых бриллиантов, хотя на самом месторождении розовые составляли лишь около 0,1% добываемых алмазов. Ну и самые впечатляющие цифры: с 2005 года цены на розовые бриллианты Argyle выросли почти на 390%.
Самое интересное в этой сделке — покупка именно бренда. Rio Tinto удалось сделать из Argyle Pink Diamonds самостоятельное коммерческое имя, которое знают далеко за пределами профессионального рынка драгоценных камней. Происхождение бриллианта здесь стало важной частью его цены. Сумму сделки не раскрывают, поэтому оценить её финансовую привлекательность невозможно, но стратегически покупка выглядит весьма перспективной.
Boodles, судя по всему, не собирается просто торговать теперь уже эксклюзивными запасами. Компания хочет развивать Argyle Pink Diamonds как отдельную маркетинговую историю. В новом флагманском магазине на Олд-Бонд-стрит появится пространство Argyle Lounge, посвященное этим бриллиантам, а в следующем году дом представит новую коллекцию высокого ювелирного искусства с ними. Приобретенные камни Boodles намерена выводить на рынок постепенно, в течение десяти лет.