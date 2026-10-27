«Отдельная маркетинговая история»

Британский ювелирный дом Boodles, не слишком известный в России, но с более чем двухсотлетней историей на родине, совершил любопытное приобретение. Семейная компания основана в Ливерпуле в 1798 году, а сегодня у неё флагманский магазин на престижнейшей лондонской Олд-Бонд-стрит. Недавно она выкупила у горнодобывающего гиганта Rio Tinto бренд Argyle Pink Diamonds вместе со всеми оставшимися запасами знаменитых розовых бриллиантов с австралийского месторождения Аргайл. Рудник работал с 1983 по 2020 год, обеспечивая более 90% мирового производства розовых бриллиантов, хотя на самом месторождении розовые составляли лишь около 0,1% добываемых алмазов. Ну и самые впечатляющие цифры: с 2005 года цены на розовые бриллианты Argyle выросли почти на 390%.