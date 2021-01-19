«Газпром» заявил о намерении завершить «Северный поток-2» вопреки давлению

«Газпром» намерен завершить строительство трубопровода «Северный поток-2», несмотря на «давление на проект путем санкций», заявил представитель компании. При этом он признал, что санкции ограничивают компанию в путях реализации проекта. Ранее сегодня Reuters со ссылкой на проспект размещения евробондов сообщило, что «Газпром» предупредил инвесторов о возможной приостановке строительства газопровода из-за политического давления.

«Как вы знаете, проект ("Северный поток-2".— “Ъ”) находится под сильным санкционным давлением, поэтому мы довольно сильно ограниченны в комментариях относительно путей его реализации. Я могу подтвердить, что "Газпром" намерен завершить этот проект, построить газопровод и поставлять по нему газ своим европейским потребителям»,— сказал представитель «Газпрома» в ходе телефонной пресс-конференции (цитата по «Прайму»).

Накануне официальный представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ сообщил, что с 19 января США введут санкции в отношении российского судна, участвующего в достройке «Северного потока-2». По сведениям Handelsblatt, санкции будут введены против трубоукладчика «Фортуна» и российского судовладельца «КВТ-Рус». До этого Bloomberg сообщал, что в январе из-за риска попасть под санкции от участия в проекте отказались страховая компания Zurich, фирма Ramboll и холдинг Det Norske Veritas Holding AS.

15 января компания Nord Stream 2 AG сообщила, что отложила начало работ по завершению строительства газопровода, хотя за день до этого оператор строительства подтверждал намерение возобновить достройку. Позднее министр энергетики земли Мекленбург—Передняя Померания Кристиан Пегель сообщил об учреждении фонда, одной из целей которого указывался «вклад в продолжение строительства газопровода "Северный поток-2"». Газета Bild сообщала, что фонд может быть создан для того, чтобы обойти санкции США.

О попытках завершить проект — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" возвращается в датские воды».