Песков: Европа должна участвовать в переговорах по Украине, но с другим подходом

О планах провести трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием Москвы, Киева и Вашингтона стало известно после встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа 21 октября. Российская сторона заявляла, что встреча состоится только после 4 ноября, а точную дату определят позже. Сам пресс-секретарь президента объяснял, что ни России, ни США не нужны на переговорах участники Евросоюза, поскольку они нацелены на «дальнейшее разжигание войны». При этом газета Financial Times со ссылкой на четырех европейских дипломатов писала, что США рассматривают участие Германии, Франции и Великобритании. По словам собеседников газеты, американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже согласовали это с Киевом.