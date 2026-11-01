Песков: Европа должна участвовать в переговорах по Украине, но с другим подходом
Представители Европы должны быть на трехсторонних переговорах в Абу-Даби, но с другим подходом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, сейчас они настроены на провокации.
«Сейчас мы видим двоих лидеров, которые в национальном качестве решили поговорить, и мы видим практически всех остальных и, главное, Брюссель, которые по-прежнему говорят только о нанесении стратегического поражения России», — рассказал господин Ушаков в интервью информационной службе «Вести».
Между тем помощник президента Юрий Ушаков заявил, что европейские дипломаты, вероятно, примут участие в переговорах, но позже. Первый раунд пройдет, как и задумано, при участии США, поскольку основной диалог ведется только с ними, объяснил господин Ушаков.
О планах провести трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием Москвы, Киева и Вашингтона стало известно после встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа 21 октября. Российская сторона заявляла, что встреча состоится только после 4 ноября, а точную дату определят позже. Сам пресс-секретарь президента объяснял, что ни России, ни США не нужны на переговорах участники Евросоюза, поскольку они нацелены на «дальнейшее разжигание войны». При этом газета Financial Times со ссылкой на четырех европейских дипломатов писала, что США рассматривают участие Германии, Франции и Великобритании. По словам собеседников газеты, американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже согласовали это с Киевом.