Черногория выстрелила себе в ногу
Подгорица ввела визы для россиян
Черногория с 1 ноября отменила безвизовой режим для граждан России. В конце минувшей недели правительство страны приняло новое Положение о визах, что, как рассчитывают в Подгорице, позволит ей вступить в ЕС уже в 2028 году. Впрочем, для этого Черногории нужно до конца года завершить все переговоры о вступлении, а потом в течение года-полутора получить согласие всех 27 стран—членов ЕС, что малореально. Как сообщили “Ъ” в посольстве РФ в Черногории, Россия в качестве ответного шага введет визы для черногорцев с 30 декабря. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.
Черногорское правительство приняло в конце минувшей недели новое Положение о визовом режиме. В нем говорится, что в целях приведения политики страны в соответствие с требованиями ЕС, куда Подгорица намерена вступить в 2028 году, «с 1 ноября гражданам России, Белоруссии, Китая, Турции и Саудовской Аравии для въезда в Черногорию будут необходимы визы». Граждане же более 80 стран «смогут въезжать в Черногорию, следовать через ее территорию и находиться в стране до 90 дней без визы при наличии паспорта». В эту группу входят все государства—члены ЕС, Великобритания, США, Канада, Япония, Австралия, ряд других стран, а также черногорские соседи по региону.
Таким образом, несмотря на предупреждения специалистов о негативных последствиях для черногорского туризма, власти страны реализовали решение об отмене с 1 ноября безвизового режима для граждан РФ, о котором объявили в конце июля (см. “Ъ” от 26 июля). Согласно официальной статистике, туризм дает 26% черногорского ВВП, а ежегодно республику посещали до сих пор около 230 тыс. россиян — во многом благодаря тому, что виза для этого им была не нужна. Кроме того, в Черногории, по данным местного МВД, более или менее постоянно проживает свыше 20 тыс. граждан РФ.
Понимая значение туристов из России, черногорские власти постарались заранее предпринять шаги по смягчению последствий перехода к визовому режиму.
Для этого было принято решение об открытии в РФ восьми черногорских визовых центров — в Москве и других крупных городах. Оформление документов поручено международному агентству VFS Global.
При очевидных негативных последствиях введение виз для граждан РФ еще не гарантирует Черногории членство в ЕС в 2028 году. Для этого республике нужно завершить переговоры о вступлении до конца этого года. Пока же из 33 переговорных позиций полностью согласована только 21. Более того, в последнее время процесс согласования замедлился. В сентябре Черногория не «закрыла» ни одного раздела, а в октябре — только три, хотя планировалось, что их будет больше. Завершить за оставшиеся два месяца весь процесс, «закрыв» 12 переговорных позиций, будет крайне сложно. Даже в Брюсселе признают, что процесс, вероятно, перейдет на будущий год.
Но и после завершения переговоров с руководством ЕС Подгорице надо будет получить добро на вступление от всех 27 стран-членов, что сделать быстро будет также нелегко. На состоявшемся в середине октября саммите Евросоюза соседняя Хорватия официально предъявила Черногории восемь требований, без выполнения которых согласия Загреба на черногорское членство в ЕС не будет. Список включает выплату компенсаций за имущество бывшей Югославии, привлечение к ответственности черногорцев за преступления во время югославских войн 90-х, возвращение Хорватии учебного корабля «Ядран», демаркацию границы на полуострове Превлака при входе в Которский залив и другие требования. Хорватский премьер Андрей Пленкович подтвердил, что «партнеры по ЕС отнеслись к позиции Хорватии с пониманием». Кстати, сама Хорватия, которая стала членом Евросоюза в 2013 году, ввела визы для россиян только за три месяца до вступления.
В середине октября в российском МИДе предупредили, что после введения Подгорицей виз для граждан РФ черногорцам тоже понадобятся визы для поездок в Россию. Однако на днях выяснилось, что ответ Москвы не будет полностью зеркальным.
Как сообщили “Ъ” в посольстве РФ в Подгорице, визы для граждан Черногории Москва введет только с 30 декабря.
Дело в том, что о выходе из российско-черногорского Соглашения 2008 года, которым и закреплялся безвизовый режим для граждан обеих стран, Подгорица уведомила российскую сторону в конце сентября, а документ предусматривает «прекращение его действия по истечении 90-дневного срока после уведомления». Вот российская сторона и решила «строго придерживаться положений Соглашения об условиях взаимных поездок».