Черногория выстрелила себе в ногу

Но и после завершения переговоров с руководством ЕС Подгорице надо будет получить добро на вступление от всех 27 стран-членов, что сделать быстро будет также нелегко. На состоявшемся в середине октября саммите Евросоюза соседняя Хорватия официально предъявила Черногории восемь требований, без выполнения которых согласия Загреба на черногорское членство в ЕС не будет. Список включает выплату компенсаций за имущество бывшей Югославии, привлечение к ответственности черногорцев за преступления во время югославских войн 90-х, возвращение Хорватии учебного корабля «Ядран», демаркацию границы на полуострове Превлака при входе в Которский залив и другие требования. Хорватский премьер Андрей Пленкович подтвердил, что «партнеры по ЕС отнеслись к позиции Хорватии с пониманием». Кстати, сама Хорватия, которая стала членом Евросоюза в 2013 году, ввела визы для россиян только за три месяца до вступления.