Оператор «Северного потока-2» отложил строительство трубы

Nord Stream 2 AG решил отложить начало работ по завершению строительства газопровода «Северный поток-2», сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на представителя оператора проекта. По его словам, перед работами необходимо проверить техническое оснащение. Точных дат возобновления строительства в Nord Stream 2 AG не назвали.

«У нас есть разрешение Датского энергетического агентства на начало работы в пятницу. Но это не означает, что мы снова начнем прокладку труб в пятницу, 15 января»,— сказал представитель Nord Stream 2 AG.

По словам представителя, проверка технического оснащения займет как минимум несколько дней. «Поэтому мы не можем назвать точную дату возобновления укладки... Вероятно, мы не сможем более точно оценить, когда начнем прокладку труб: до конца января или начала февраля»,— уточнил он.

Днем ранее, 14 января, пресс-служба компании подтверждала возобновление строительства газопровода с 15 января. Разрешение на работы в территориальных водах Дании дал местный регулятор. Речь идет об укладке двух последних ниток газопровода протяженностью 50 км.

О попытках завершить проект — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" возвращается в датские воды».