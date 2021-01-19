В Германии учрежден фонд в поддержку «Северного потока-2»

Экологический фонд в поддержку проекта «Северный поток-2», официально учрежден в Германии, сообщил министр энергетики земли Мекленбург—Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью газете Schweriner Volkszeitung.

По его словам, служба по надзору за фондами в министерстве юстиции признала правоспособность новой организации. «Тем самым фонд учрежден и сейчас ведет свою собственную жизнь»,— сказал господин Пегель.

Парламент (ландтаг) федеральной земли Мекленбург—Передняя Померания 8 января большинством голосов поддержал инициативу регионального правительства по созданию экологического фонда «Защита климата и окружающей среды MV». Одной из целей фонда станет «вклад в продолжение строительства газопровода "Северный поток-2"». Немецкие СМИ сообщали, что при помощи этой организации участники «Северного потока-2» надеются избежать американских санкций. Председатель немецкой партии «Зеленые» Анналена Бербок требовала немедленно закрыть фонд.

Накануне официальный представитель Министерства экономики и энергетики Германии объявил, что 19 января США наложат санкции на российское судно, участвующее в достройке трубопровода «Северный поток-2». До этого немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон намерен ввести санкции против российского трубоукладчика «Фортуна» и его владельца ООО «КВТ-Рус».

Ранее на достройку «Северного потока-2» было направлено два российских трубоукладчика — «Академик Черский» и «Фортуна». Очередные работы должны были начаться 15 января, но оператор проекта Nord Stream 2 отложил строительство трубы.

О попытках завершить проект — в публикации “Ъ” «"Северный поток-2" возвращается в датские воды».