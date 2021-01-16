Bloomberg: Zurich отказалась от страхования «Северного потока-2»

Страховая компания Zurich прекратила оказывать услуги по страхованию газопровода «Северный поток-2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Они отметили, что компания опасается попасть под санкции США.

Оборонный бюджет США, президентское вето на которое было преодолено 1 января, расширяет параметры, по которым участвующие в строительстве «Северного потока-2» могут попасть под санкции. Zurich вместе с фирмой Ramboll и сертифицирующим холдингом Det Norske Veritas Holding AS стал третьей компанией, отказавшейся от участия в проекте в январе, отмечает Bloomberg. При этом издание со ссылкой на датское энергетическое агентство отмечает, что ограничений на юрисдикцию страховщика нет.

Накануне оператор строительства «Северного потока-2» сообщил, что отложил начало работ по завершению строительства газопровода. До этого морской и энергетический регуляторы Дании предоставляли разрешения на достройку, а корабли, которым было разрешено участвовать в работах, входили в исключительную экономическую зону страны.

О попытках завершить проект — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" возвращается в датские воды».