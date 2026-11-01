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Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
Мир

Ушаков: если Зеленский позвонит Путину, тот ответит

Президент России Владимир Путин ответит президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот позвонит. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Юрий Ушаков и Владимир Путин

Юрий Ушаков и Владимир Путин

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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«Я думаю, что ответит, конечно. Путин ни разу не отказывался от разговоров»,— сказал господин Ушаков информационной службе «Вести» Павлу Зарубину. Он также призвал президента Украины лично приехать в Москву на переговоры, поскольку господин Зеленский «передает сигналы (о встрече.— «Ъ») через различные источники».
Телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом состоялся 27 октября. Последний уточнил, что звонок инициировали по просьбе Украины. Господин Ушаков также сообщал, что в ходе телефонного разговора президенту России сообщили о желании Зеленского переговорить с ним напрямую. По словам зарубежных посредников, Киев готов обсуждать территориальные компромиссы.
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