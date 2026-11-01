Ушаков: если Зеленский позвонит Путину, тот ответит

Телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом состоялся 27 октября. Последний уточнил, что звонок инициировали по просьбе Украины. Господин Ушаков также сообщал, что в ходе телефонного разговора президенту России сообщили о желании Зеленского переговорить с ним напрямую. По словам зарубежных посредников, Киев готов обсуждать территориальные компромиссы.