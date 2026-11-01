Ушаков: если Зеленский позвонит Путину, тот ответит
Президент России Владимир Путин ответит президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот позвонит. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Я думаю, что ответит, конечно. Путин ни разу не отказывался от разговоров»,— сказал господин Ушаков информационной службе «Вести» Павлу Зарубину. Он также призвал президента Украины лично приехать в Москву на переговоры, поскольку господин Зеленский «передает сигналы (о встрече.— «Ъ») через различные источники».
Телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом состоялся 27 октября. Последний уточнил, что звонок инициировали по просьбе Украины. Господин Ушаков также сообщал, что в ходе телефонного разговора президенту России сообщили о желании Зеленского переговорить с ним напрямую. По словам зарубежных посредников, Киев готов обсуждать территориальные компромиссы.