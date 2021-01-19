«Газпром» предупредил о возможной приостановке «Северного потока-2»

«Газпром» предупредил, что проект «Северный поток-2» может быть отложен или приостановлен из-за политического давления, сообщает Reuters со ссылкой на проспект размещения евробондов. Вчера ТАСС со ссылкой на проспект сообщал, что «Газпром» намерен завершить строительство трубопровода, «как только это станет разумно возможным».

«При реализации наших крупных международных проектов, таких как газопровод "Северный поток-2", мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, связанных с такими проектами. В исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта»,— говорится в сообщении.

Накануне официальный представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ объявил, что 19 января США наложат санкции на российское судно, участвующее в достройке трубопровода «Северный поток-2». До этого немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон намерен ввести санкции против российского трубоукладчика «Фортуна» и его владельца ООО «КВТ-Рус».

После того как под угрозой американских санкций от участия в проекте отказались европейские суда, на достройку «Северного потока-2» было направлено два российских трубоукладчика — «Академик Черский» и «Фортуна». Оба судна получили разрешение на проведение работ. Очередные работы должны были начаться 15 января 2021 года, но оператор «Северного потока-2» отложил строительство трубы.

О попытках завершить проект — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" возвращается в датские воды».