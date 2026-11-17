У Алексея Куринного вопросы вызвали планы увеличить штрафы за несанкционированные митинги: «Они и так огромные, и при этом за 2025 год зафиксировано всего 409 таких правонарушений — их количество упало в 40 раз. А вы предлагаете повысить штрафы именно по той статье, по которой привлекают в том числе и наших товарищей». Напомним, что в октябре 2026 года на шествии КПРФ на Краснопресненской Заставе было задержано несколько десятков человек. Депутат Анжелика Глазкова обратила внимание на отсутствие в пояснительной записке статистики по нанесенному ущербу от нарушений установленного порядка проведения и организации митингов, шествий и пикетов.