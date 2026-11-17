Пить, курить и выходить на митинги становится дороже
Госдума намерена удвоить штрафы за популярные правонарушения
Законопроект, увеличивающий в несколько раз размер штрафов по 29 статьям КоАП, одобрен в первом чтении Госдумой. Помимо повышения санкций за самые распространенные правонарушения — распитие алкоголя и курение в общественных местах и мелкое хулиганство — поправки предполагают новые суммы штрафов и для участников и организаторов несанкционированных митингов. Действующие санкции были утверждены давно — уровень инфляции и рост доходов населения сделали их слишком маленькими, объясняют авторы законопроекта. В результате у граждан сегодня нет достаточной мотивации соблюдать закон. Представители КПРФ, однако, отметили, что поправки выглядят как очередной способ пополнить бюджет «за счет простых граждан».
Поправки к КоАП РФ были внесены в Госдуму в начале октября, законопроект был разработан в правительстве при участии МВД и МЧС. Ведомства предложили кратно увеличить размер штрафов сразу по 29 статьям (см. справку). В большинстве случаев санкции планируется удвоить.
Представляя законопроект 17 ноября на пленарном заседании в Госдуме, замминистра финансов Алексей Лепаев заявил, что санкции по большинству статей не пересматривались «фактически с момента установления — это 2007-й, 2012-й, 13-й, 14-й годы, и теперь они уже не соответствуют той степени общественной опасности, которую представляют».
Реализация законопроекта увеличит доходную часть бюджета на 5,3 млрд руб., сказал чиновник.
Поправки получили положительные заключения правового управления Верховного суда и Счетной палаты, а также поддержаны шестью комитетами Совета федерации. Профильный комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству также поддержал концепцию поправок и рекомендовал его к принятию.
У парламентариев из фракции КПРФ нашелся целый ряд замечаний, причем как к идее, так к тексту законопроекта. Так, депутат Евгений Бессонов заметил, что для многих жителей регионов новые штрафы окажутся неподъемными. «Надо учитывать доходы людей и не пополнять бюджет за счет штрафов, а воспитывать культуру поведения,— сказал он.— Для этого по телевизору не рекламы надо показывать, а культурные фильмы и мероприятия». Николай Коломейцев обратил внимание на статистику, которая приводится в пояснительной записке к законопроекту: из нее следует, что по большинству статей число нарушений сокращается.
«Это же значит, что и нынешние штрафы нормально работают и справляются со своей задачей»,— заключил депутат.
У Алексея Куринного вопросы вызвали планы увеличить штрафы за несанкционированные митинги: «Они и так огромные, и при этом за 2025 год зафиксировано всего 409 таких правонарушений — их количество упало в 40 раз. А вы предлагаете повысить штрафы именно по той статье, по которой привлекают в том числе и наших товарищей». Напомним, что в октябре 2026 года на шествии КПРФ на Краснопресненской Заставе было задержано несколько десятков человек. Депутат Анжелика Глазкова обратила внимание на отсутствие в пояснительной записке статистики по нанесенному ущербу от нарушений установленного порядка проведения и организации митингов, шествий и пикетов.
Нина Останина заметила, что действующая редакция статьи 18.8 КоАП предусматривает штраф иностранным гражданам за нарушение режима пребывания, в частности за отсутствие документов, в размере 4–7 тыс. руб. с последующим выдворением из страны. Предлагаемые же поправки повысят санкции для россиян за отсутствие паспорта до 10 тыс. руб. «Вам не кажется, что в этом случае отсутствует принцип справедливости? Необходимо как раз с иностранных нарушителей, которых мы выдворяем, собирать достойный штраф и за счет этого пополнять наш бюджет, а не с наших граждан»,— предложила депутат.
Несмотря на прозвучавшую критику, законопроект в итоге был принят в первом чтении большинством голосом. Поправки ко второму чтению принимаются до 1 декабря.