В рамках визита у российского лидера запланированы переговоры с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что три руководителя проведут первую в истории трехстороннюю встречу на высшем уровне. Кроме того, господин Путин примет участие в мероприятиях форума и посетит совместный университет МГУ и Пекинского политехнического института.