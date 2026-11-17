Путин прилетел в Китай на саммит АТЭС
Президент России Владимир Путин прилетел в китайский Шэньчжэнь Здесь 18–19 ноября пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Самолет главы государства совершил посадку в международном аэропорту Баоань.
В рамках визита у российского лидера запланированы переговоры с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что три руководителя проведут первую в истории трехстороннюю встречу на высшем уровне. Кроме того, господин Путин примет участие в мероприятиях форума и посетит совместный университет МГУ и Пекинского политехнического института.
В состав АТЭС входят 21 государство Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Россия. Китай принимает очередную встречу участников объединения в Шэньчжэне.