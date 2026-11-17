Это самый крупный из зарубежных партнеров, с которыми приходилось сотрудничать группе. Любовно оформленные физические носители с альбомом можно было заказать задолго до релиза. При этом «V» — русскоязычный альбом. «Конечно, у них были сомнения, как сейчас взаимодействовать с российской группой, тем более когда они услышали новый материал: он был очень далек от 99% того, что они издают,— рассказывает Сволочь.— Но мне понравилось, что Майкл, глава лейбла, сказал: "Не надо быть кем-то другим, чтобы понравиться международному рынку. Мы вас ценим за то, что вы такие, какие есть, и говорите на своем языке"».