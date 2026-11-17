Родная темнота
Вышел новый альбом Theodor Bastard
У санкт-петербургской группы Theodor Bastard вышел новый альбом «V». Группа, которую принято соотносить с фольклором в его мрачной, мистической ипостаси, максимально расширила свою стилистическую палитру. Рассказывает Игорь Гаврилов.
Theodor Bastard на сцене уже почти 20 лет, и все это время реакция публики и критиков на творчество группы — восхищение пополам с недоумением. Федор Сволочь (Александр Старостин) и Яна Вева в разных пропорциях соединяют аналоговую электронику, аутентичную этнику, звуки большого города и широчайший спектр вокальных тембров. На российской сцене Theodor Bastard пользуются неизменным уважением, к тому же Александр Старостин много работает в индустрии саундтреков, в частности к компьютерным играм. При этом нельзя сказать, что у группы есть «хиты» в привычном понимании или что группа существует в каких-либо коммерческих координатах.
Отечественный музыкальный рынок, по словам Федора Сволочи, на альбом «V» отреагировал вяло. «Не знаю, есть ли вообще рынок, есть ли там кто-то живой. В этот раз мы даже наняли менеджера. Менеджер и помощники рассылали альбом еще до выхода, пытались пробить какие-то материалы, интервью. Это при том, что мы в свое время были довольно известной группой. О нас много писали. А тут словно никому ничего не нужно»,— рассказал он в беседе с корреспондентом “Ъ”.
В России Theodor Bastard издают свою музыку самостоятельно. А в остальном мире их представляет французский лейбл Season Of Mist, известный прежде всего любителям металлической сцены.
Это самый крупный из зарубежных партнеров, с которыми приходилось сотрудничать группе. Любовно оформленные физические носители с альбомом можно было заказать задолго до релиза. При этом «V» — русскоязычный альбом. «Конечно, у них были сомнения, как сейчас взаимодействовать с российской группой, тем более когда они услышали новый материал: он был очень далек от 99% того, что они издают,— рассказывает Сволочь.— Но мне понравилось, что Майкл, глава лейбла, сказал: "Не надо быть кем-то другим, чтобы понравиться международному рынку. Мы вас ценим за то, что вы такие, какие есть, и говорите на своем языке"».
Русские тексты в альбоме «V» переплетаются с самой разной музыкой. Открывающий альбом трек «Молнии и свист» напоминает речитативы Дельфина. «Ведьма» — альтернативный рок на основе трип-хопа, которым когда-то плотно занимался Максим Фадеев, пока его не съела коммерческая поп-музыка. «Небо» — магнетическая электроника с элементами дабстепа. В «Капле росы» и «Зверобое» проявляется близкое знакомство Theodor Bastard с актуальным R’n’B, для которого на Grammy даже придумали новую номинацию «Best Progressive R’n’B Album». Песню «Душа» Яна Вева начинает с горестного распева, но вскоре к нему присоединяется сложный электронный ритм, свойственный лучшим современным саундтрекам. Вспоминается музыка Людвига Йорансона к «Одиссее» Кристофера Нолана: та же непредсказуемость, тот же эпический размах аранжировки со звуками загадочного происхождения: то ли древность, то ли, наоборот, замороченная новаторская электроника.
В песне «Дитя» условная «этника» (богатый фольклорный бэк-вокал) сталкивается с перегруженными дабстеповыми ударными. Тот же эффект смеси «дикой природы» и «города» проявляется в песне «Оставляем»: шаманские ритуалы посреди враждебного мегаполиса.
Когда-то Theodor Bastard предпочитали записывать свою музыку в студии посреди леса. Новый альбом — более урбанистический.
«Для меня вся эта идея жизни на краю цивилизации вдали от обезумевшего мира технологий и всего того ужаса, который сейчас происходит, закончилась, когда я увидел на опушке нашего леса желтые бульдозеры и строительные машины,— говорит Сволочь.— Они начали сносить этот самый лес. Цивилизация забралась и сюда. В тот момент я понял, что где-то скрыться — утопия. Разве что искать другую планету».
На обложке «V» и в клипе на песню «Сверкай» — Яна Вева в образе астронавта. Несмотря на то что Theodor Bastard характеризуют новый материал как «темную музыку для темных времен», космос для группы — это все же надежда. Она есть и в завершающей альбом песне «Время», и в пластинке в целом, и прежде всего — в голосе Яны Вевы, проходящем через все суровые звуковые испытания — к свету и пению птиц в финале.