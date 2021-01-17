Полиция перекрыла дорогу к Шереметьево после прилета Навального

Полиция в Москве перекрыла Ленинградское шоссе в районе МКАД по пути в аэропорт Шереметьево, где приземлился самолет с политиком Алексеем Навальным, сообщает «Медиазона». Одновременно «Дождь» сообщает, что перекрыт выезд из аэропорта Внуково, где изначально должен был приземлиться самолет и где сторонники господина Навального ожидали его возвращения.

Данные «Яндекс.Карт» свидетельствуют, что на повороте из Внуково на Киевское шоссе и на участке Ленинградского шоссе между эстакадой и Прибрежным проездом образовались пробки. Сотрудники ГИБДД, стоящие на выезде из Внуково, отказались комментировать перекрытия журналисту «Дождя» на камеру.

В аэропорту Внуково продолжаются задержания. По данным «ОВД-Инфо», в Москве в связи с прибытием господина Навального задержали 37 человек, 9 из них доставили в ОВД «Лужники».

Ранее ФСИН объявила, что «предпримет все действия по задержанию» Алексея Навального в рамках уголовного дела о хищениях у компании «Ив Роше». На момент публикации господин Навальный вышел из самолета и едет в автобусе на паспортный контроль.

О возвращении политика — в материале “Ъ” «Никогда еще Алексея Навального так не ждали на родине».