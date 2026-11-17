В 1996 году пенсионерка из поселка Каолиновый под Кыштымом Челябинской области Тамара Просвирина якобы весной обнаружила в лесу возле колодца небольшое странное существо. Женщина завернула его в платок, принесла домой и назвала Алешенькой. По ее словам, находка была живой: она дышала, издавала звуки и принимала пищу. Просвирина ухаживала за существом как за ребенком, кормила его кашей и купала.