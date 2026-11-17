Про Кыштымского карлика Алешеньку выпустят документальную книгу
О найденном в 1996 году гуманоиде Алешеньке, также известном как Кыштымский карлик, выпустят документальную книгу. Автор книги Владимир Бендлин — бывший следователь Кыштымского РОВД, который непосредственно занимался делом «карлика». Об этом он сообщил на ежегодном фестивале «Алешенька fest», передает екатеринбургский портал It’s My City.
В 1996 году пенсионерка из поселка Каолиновый под Кыштымом Челябинской области Тамара Просвирина якобы весной обнаружила в лесу возле колодца небольшое странное существо. Женщина завернула его в платок, принесла домой и назвала Алешенькой. По ее словам, находка была живой: она дышала, издавала звуки и принимала пищу. Просвирина ухаживала за существом как за ребенком, кормила его кашей и купала.
Летом 1996 года женщину госпитализировали в психиатрическую больницу. Оставшись без ухода, существо, предположительно, умерло. Его мумифицированное тело обнаружили сотрудники милиции. Позднее в город приехала группа уфологов, они уговорили Владимира Бендлина передать им мумию для изучения. После этого артефакт больше никто не видел. Научная версия происхождения Алешеньки — выкидыш, человеческий эмбрион с сильными мутациями и врожденными пороками развития.
История Алешеньки стала одной из самых известных городских легенд региона. Про Кыштымского карлика поставили несколько спектаклей, про него вышел документальный фильм в рамках серии «Профессия-репортер». Также на основе истории Алешеньки сняли фильм «Внеземной» (2007 год), а в 2021 году выпустили комикс. А в Екатеринбурге с 2016 года ежегодно проходит «Алешенька fest».