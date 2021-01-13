СМИ: Навальный с декабря 2020 года находится в розыске

Управление ФСИН по Москве объявило оппозиционера Алексея Навального в розыск, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на постановление от 29 декабря 2020 года Адвокат господина Навального Вадим Кобзев подтвердил «Открытым медиа» подлинность постановления.

Согласно копиям документов, опубликованным Mash, 23 ноября Алексей Навальный уведомил ФСИН о том, что находится на стационарном лечении после выписки из клиники «Шарите», и указал адрес своего нахождения в Германии. 27 ноября в отношении Алексея Навального было объявлены первоначальные розыскные мероприятия, по итогам которых «установить местонахождение осужденного не представилось возможным».

«Мы об этом узнали сегодня (13 января. — “Ъ”) из материалов дела, которые ФСИН предоставила в Симоновский суд,»— сказал господин Кобзев «Открытым медиа» насчет опубликованного постановления. Он отметил, что отдельно не общался с господином Навальным по поводу его розыска. Позднее господина Кобзев уточнил «Новой газете», что по прибытию в Россию Алексея Навального могут задержать.

12 января стало известно, что ФСИН потребовала суд заменить господину Навальному условный срок лишения свободы на реальный. На следующий день он объявил, что вернется в Россию 17 января.

Подробнее — в материале “Ъ” «Алексей Навальный заходит на посадку».