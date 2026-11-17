Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено
Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью возобновлено. Все составы «Таврия», задержанные ранее из-за ограничений, уже прибыли на станцию Керчь, сообщает пресс-служба Федерального агентства железнодорожного транспорта.
По мосту уже проследовали поезда №8 Санкт-Петербург — Керчь и №28 Москва — Керчь, а также пригородные составы №6204 и 6206 из Тамани в Керчь и №6205 в обратном направлении.
По расписанию также идут пригородные электрички № 6809 и № 6812 между Керчью и Анапой, а также составы №007 Керчь — Санкт-Петербург, №91 и №27 Керчь — Москва. Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи продолжают следовать по графику.
За последние двое суток Крымский мост был атакован дважды. Беспилотники повредили конструкции сооружения, что привело к остановке автомобильного движения — его до сих пор не восстановили. СКР возбудил уголовное дело о теракте. О масштабах ущерба пока не сообщалось. «Никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего. В ближайшее время разработают план ремонта, его очередность и временные рамки», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.