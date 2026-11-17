За последние двое суток Крымский мост был атакован дважды. Беспилотники повредили конструкции сооружения, что привело к остановке автомобильного движения — его до сих пор не восстановили. СКР возбудил уголовное дело о теракте. О масштабах ущерба пока не сообщалось. «Никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего. В ближайшее время разработают план ремонта, его очередность и временные рамки», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.