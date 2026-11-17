В субботу, перед выездом я занялся сборами и взял с собой немного вещей. Я также несколько раз появился на публике: посетил Национальный музей американской истории, сходил на мессу в пять вечера в церковь Святой Троицы в Джорджтауне, а потом поужинал с Джилл в популярном ресторане Red Hen… Мы вернулись в Белый дом, и я попытался немного вздремнуть перед очень ранним подъемом. В три ночи я сел в неприметный внедорожник. На мне были джинсы, кроссовки и черная толстовка с капюшоном. В сумку мы положили одежду, под которую можно было надеть бронежилет, хотя в итоге я решил обойтись без него. Мы выехали из Белого дома и в темноте направились на юго-восток, к шоссе Сьютленд-Паркуэй и базе Эндрюс. На дороге не было ни одной машины. Обычно в поездку отправляются десятки сотрудников Белого дома, чтобы исполнительная власть могла выполнять все свои сложные функции, где бы ни находился президент. На этот раз со мной были только трое старших помощников — Джейк Салливан, Энни Томасини и Джен О’Мэлли Диллон.