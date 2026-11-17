Санду пригрозила России санкциями из-за беспилотников над Кишиневом
Президент Молдовы Майя Санду пообещала добиться введения новых санкций против Москвы. Причиной, по ее словам, стал якобы российский беспилотник, пролетевший над Кишиневом.
«Сегодня вечером несколько российских беспилотников нарушили наше воздушное пространство, один из них над Кишиневом, что вызвало тревогу у жителей... Мы будем продолжать добиваться санкций против Москвы, поддерживать Украину и укреплять нашу оборону вместе с партнерами», — написала Майя Санду в Х.
По данным телеканала Moldova1, все воздушное пространство республики было закрыто в 16:27 по местному времени (17:27 мск). В небе был обнаружен беспилотник типа «Шахед», летевший с юга в сторону Кишинева. Кроме того, в течение дня беспилотник типа «Герань-2» дважды пересекал воздушную границу и был замечен над несколькими районами Кишинева.