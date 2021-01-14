Главные новости к утру 14 января

Президенту США в первый раз в истории объявили второй импичмент. Палата представителей США поддержала резолюцию с обвинением Дональда Трампа в подстрекательстве к восстанию. Спикер палаты Нэнси Пелоси подписала документ с объявлением импичмента, однако лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл исключил отстранение президента в течение недели. Об импичменте

Дональд Трамп в первом видеообращении после импичмента не затронул его тему. Он призвал американцев объединиться и сказал, что его «истинные сторонники» не смогли бы напасть на сотрудников правоохранительных органов. Избранный президент США Джо Байден призвал Сенат обращать внимание и на процедуру импичмента, и на решение безотлагательных вопросов — в частности, на назначение кандидатов на важные посты в администрации.

Оппозиционер Алексей Навальный объявил о своем возвращении в Россию. Господин Навальный намерен прибыть из Германии 17 января рейсом авиакомпании «Победа». При этом его адвокат Вадим Кобзев подтвердил, что ФСИН 29 декабря объявило Алексея Навального в розыск. О возвращении

Партия бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци покинула правящую коалицию. Правительство страны покинули два министра, представлявших партию Italia Viva. Поводом стали разногласия по поводу распределения средств от ЕС на борьбу с COVID-19. О разногласиях

О предстоящих событиях 14 января — в анонсах “Ъ”.