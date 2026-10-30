Самарский губернатор сообщил о рекордном числе БПЛА при атаке на регион
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что вооруженные силы Украины ударили по объектам в регионе рекордным количеством дронов.
«В Самарской области десятки беспилотников были уничтожены силами ПВО и мобильных огневых групп. По предварительной информации, погибших — нет. Это самое главное», — написал господин Федорищев в «Макс».
Число сбитых дронов он не назвал. Сегодня утром Минобороны России сообщило, что за ночь над регионами страны, в том числе над Самарской областью, было сбито 1043 беспилотника. Вячеслав Федорищев отметил, что сейчас экстренные службы занимаются устранением последствий атаки.