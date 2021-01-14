Байден призвал Сенат найти компромисс между импичментом и насущными задачами

Избранный президент США Джо Байден заявил, что Палата представителей воспользовалась своим конституционным правом, когда объявляла действующему президенту США Дональду Трампу повторный импичмент. При этом он заявил, что процесс не должен создавать задержку решений более срочных задач.

«Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ следовать своим конституционным обязанностям по импичменту и в то же время работать над другими важными задачами нации»,— передает офис по передаче власти слова господина Байдена. В числе таких задач он назвал утверждение кандидатов на ключевые посты в администрации, восстановление экономики и работу над программой распространения вакцин от коронавируса.

О конфликте между рассмотрением импичмента и выполнением текущих задач ранее говорил лидер большинства в Сенате, республиканец Митч Макконнелл. Он сказал, что Сенат рассмотрит на первом регулярном заседании после получения документа от нижней палаты. Сейчас Сенат находится на каникулах до 19 января, инаугурация господина Байдена запланирована на 20 января.

Палата представителей США утвердила импичмент господина Трампа 14 января. Ему вменяется подстрекательство к восстанию. Резолюцию поддержали все члены палаты от Демократической партии, составляющие ее большинство, и десять представителей Республиканской партии. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси на церемонии подписания отметила, что «никто не может быть выше закона — даже президент США».

О втором импичменте президенту США — в материале “Ъ” «До свидания, Дональд».