Партия экс-премьера Италии вышла из правящей коалиции

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци сообщил об отставке двух министров, представляющих в правительстве его партию Italia Viva. Тем самым партия покинула правящую коалиции, что может привести к потери парламентского большинства.

Об отставке министров господин Ренци сообщил на заседании парламента. Правительство покинули министр по вопросам сельского хозяйства Тереза Белланова и министр по вопросам равных возможностей Элена Бонетти.

Поводом к решению лидера партии стало несогласие с политикой премьер-министра Джузеппе Конте относительно распределения средств, выделенных ЕС на восстановление итальянской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса COVID-19.

О разногласиях сторон по поводу способов борьбы с пандемией — в материале “Ъ” «Италия не спешит на выход».