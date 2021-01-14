Главные анонсы 14 января

Вице-премьер России Татьяна Голикова проведет заседание оперативного штаба по борьбе с COVID-19. В повестке обсуждение вакцинации от коронавируса с регионами. Накануне президент Владимир Путин поручил начать с 18 января массовую вакцинацию граждан.

В Москве пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.

Мосгорсуд проведет отбор коллегии присяжных по делу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. О деле

Samsung проведет презентацию, на которой, как ожидается, будет представлен новый смартфон Galaxy S21.