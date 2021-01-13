Навальный пообещал вернуться в Россию 17 января

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что вернется в Россию 17 января. Сейчас он находится в Германии. В берлинской клинике «Шарите» господин Навальный проходил курс лечения после предполагаемого отравления «Новичком».

«Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте»,— написал он в Instagram.

В видеообращении господин Навальный заявил, что Германия — «классная страна», но он оказался в ней не по своей воле, а потому что его «пытались убить».

Вчера, 12 января, стало известно, что ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условный срок лишения свободы на реальный. Он осужден по делу о хищении 26,8 млн руб. у компании «Ив Роше» и 4,5 млн руб. у Многопрофильной процессинговой компании. Кроме того, 29 декабря СКР сообщил о возбуждении против Алексея Навального уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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