Генерал Пентагона сознался в утечке данных об Украине и Иране

Согласно отчету, контакты с двумя журналистами из разных изданий начались в июне 2025 года. Для передачи информации генерал-лейтенант использовал мессенджер Signal, а с одним из журналистов и вовсе встретился лично в кафе в Арлингтоне, где пересказал секретные сведения о военной помощи Украине. К моменту расследования переписка с журналистом, касавшаяся планов США по Ирану, была стерта. Сам Бретт Сильвия утверждает, что сделал это случайно, когда удалял одно из сообщений, однако следователи так не считают. Дело против него об утечке секретных данных и намеренном сокрытии улик передано в Минюст, отмечает Axios.