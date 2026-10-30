Генерал Пентагона сознался в утечке данных об Украине и Иране
Главный военный стратег Пентагона Бретт Сильвия, уволенный на этой неделе, признался в передаче секретных данных журналистам. Утечки касались военной помощи Украине и планов ведомства по конфликту в Иране, сообщает Axios со ссылкой на внутреннее расследование Пентагона. По данным издания, генерал-лейтенант сознался в разглашении информации после четырех непройденных проверок на полиграфе. Его показания были записаны на видео, утверждает источник Axios.
Согласно отчету, контакты с двумя журналистами из разных изданий начались в июне 2025 года. Для передачи информации генерал-лейтенант использовал мессенджер Signal, а с одним из журналистов и вовсе встретился лично в кафе в Арлингтоне, где пересказал секретные сведения о военной помощи Украине. К моменту расследования переписка с журналистом, касавшаяся планов США по Ирану, была стерта. Сам Бретт Сильвия утверждает, что сделал это случайно, когда удалял одно из сообщений, однако следователи так не считают. Дело против него об утечке секретных данных и намеренном сокрытии улик передано в Минюст, отмечает Axios.
Вчера издание The Atlantic со ссылкой на источники сообщило, что Бретт Сильвия был уволен после 32 лет службы. Неофициальной причиной стала потеря к нему доверия со стороны главы ведомства Пита Хегсета. В июле Пентагон объявил о создании специальной группы, целью которой станет выявление лиц, допускающих утечки информации. «Доступ к секретной информации — это показатель высочайшего доверия. И лица, предающие это доверие, будут отвечать по всей строгости закона», — заявлял тогда глава министерства.