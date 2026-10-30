При разминировании путей для гуманитарной миссии в Алешках погибли два человека
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщил в своем Telegram-канале, что при разминировании путей для гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области погибли два человека.
«Подготовка подобных мероприятий всегда сопряжена с риском для жизни, — отметила Яна Лантратова. — Мы потеряли сапера и еще одного человека, которые выполняли свою работу».
Сейчас, по словам омбудсмена, в регионе обеспечены все меры безопасности. Для возможной эвакуации жителей из города Алешки организована колонна из 25 автобусов, готовых вывезти более 750 человек. Покинуть Алешки желающие смогут сегодня до 14:00 мск, после чего начнется раздача гуманитарной помощи.
Режим тишины на херсонском направлении действует с 04:00 мск 27 октября до 22:59 мск 1 ноября. Он введен для проведения гуманитарной операции — доставки в Алешки продовольствия, медикаментов и других необходимых вещей, а также для добровольной эвакуации жителей.