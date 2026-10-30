При разминировании путей для гуманитарной миссии в Алешках погибли два человека

Сейчас, по словам омбудсмена, в регионе обеспечены все меры безопасности. Для возможной эвакуации жителей из города Алешки организована колонна из 25 автобусов, готовых вывезти более 750 человек. Покинуть Алешки желающие смогут сегодня до 14:00 мск, после чего начнется раздача гуманитарной помощи.