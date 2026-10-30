Саудовские власти сообщили о сбитом БПЛА близ Мекки

Представитель движения хуситов Яхья Сари отверг причастность к атаке. По его словам, 30 октября силы движения не предпринимали попыток нанести удары по Саудовской Аравии. Он отметил, что цели операции хуситов — нефтяные объекты и военные базы королевства, а не священная Мекка.