Саудовские власти сообщили о сбитом БПЛА близ Мекки
Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских государств сообщила об уничтожении 30 октября беспилотника близ Мекки на западе королевства. Представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики сообщил в соцсети X, что силы перехватили и ликвидировали аппарат, запущенный хуситами с территории Йемена.
Представитель движения хуситов Яхья Сари отверг причастность к атаке. По его словам, 30 октября силы движения не предпринимали попыток нанести удары по Саудовской Аравии. Он отметил, что цели операции хуситов — нефтяные объекты и военные базы королевства, а не священная Мекка.
Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, которая оказывает военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами и наносит авиаудары по их позициям. В ответ хуситы проводят операции против инфраструктуры королевства.